الكشف عن ملابسات سرقات بقيمة 200 ألف شيقل في رام الله

ألقت الشرطة اليوم الثلاثاء القبض على خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم بسرقات من محل تجاري في رام الله .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على شكوى تلقتها شرطة السياحة والآثار في رام الله من مواطنة تفيد قيام مجهولين بسرقة بضاعة ومبالغ مالية من محل في أحد المجمعات التجارية في رام الله، وقدرت المشتكية قيمة المسروقات بما يقارب 200 ألف شيكل، وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة، تم الاشتباه بثلاثة أشخاص، تم إلقاء القبض عليهم وأفادوا بأنهم وشخصين آخرين يعملون في نفس المجمع، قاموا بالسرقة من محل المشتكية مبالغ نقدية وبضاعة على فترات دون تسجيل ذلك في المحاسبة، وضبطت الشرطة بحوزة المشتبه بهم مبلغ 15160 شيكل .

وأكد البيان، بان الشرطة أحالت المشتبه بهم الخمسة والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم أصولاً