نجم سيتي يوجه رسالة لليفربول قبل "موقعة الخميس"

وجه مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم سترلنغ رسالة إلى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل "موقعة" الفريقين المرتقبة مساء الخميس.

واعتبر سترلنغ أن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري، قادر على التغلب "على أي فريق كان"، وذلك في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" الثلاثاء، قبل يومين من استضافة فريقه لليفربول.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري دون خسارة هذا الموسم حتى الآن، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن سيتي الثاني، ويستضيف الأخير على ملعبه استاد الاتحاد، فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، في قمة المرحلة 21.

ويتوقع أن تكون المباراة مفصلية في مسار البطولة، لا سيما في حال تمكن ليفربول (54 نقطة) من تحقيق فوزه الثامن عشر هذا الموسم، مما سيؤدي إلى ابتعاده بشكل إضافي عن مطارديه المباشرين، سيتي (47 نقطة) وتوتنهام هوتسبر الثالث (45 نقطة).

وقال المهاجم الدولي البالغ من العمر 24 عاما: "إذا لعبنا بالطريقة التي نعرف أننا قادرون عليها، يمكننا أن نفوز على أي فريق كان (...) ستكون مباراة رائعة الخميس وجميعنا نتطلع قدما إليها".

ورأى رحيم سترلنغ، لاعب ليفربول سابقا، أن الفوز على ساوثمبتون ساهم في تحسين وضع لاعبي سيتي، موضحا: "خضنا مباراتين ضعيفتين (بالخسارة ضد ليستر سيتي 1-2 وقبله كريستال بالاس 2-3) وكنا نحتاج إلى الفوز (في المرحلة 20) لنعطي أنفسنا فرصة، وقمنا بذلك على وجه التحديد".

وأضاف: "كان تقبل النتيجتين السابقتين صعبا بالنسبة لنا، لكن أعتقد أننا عدنا بشكل مذهل".