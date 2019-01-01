كلوب يثني على "اللاعب المفاجأة" في ليفربول

مع التألق الكبير لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، عن لاعب الفريق الذي فاجأه بمستواه هذا الموسم.

وفي مقابلة مع موقع "إي أس بي أن برازيل"، قال كلوب إن أكثر لاعب لفت أنظاره في "الريدز" هذا الموسم هو حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

وقال كلوب: "تفاجأت بأن ألي (أليسون) لاعب بهذا المستوى العالي. كان من الواضح أنه لاعب مؤثر، لكني لم أتوقع أن يكون بهذا المستوى في اللعب بقدميه حقيقة".

وأضاف: "كانت مفاجأة.. مفاجأة سعيدة جدا".

ويمتاز أليسون بالقدرة على التحكم بالكرة بقدميه، وقدرته على التمرير بدقة عالية، بالإضافة لمهارته كحارس مرمى.

وأقدم كلوب على شراء أليسون الصيف الماضي، مقابل 85 مليون دولار من روما الإيطالي، ليصبح ثاني أغلى حارس مرمى في التاريخ.