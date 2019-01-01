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تشييع جثمان الصحفي ياسين في طولكرم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:25 - 01 يناير 2019
عيد ياسين عيد ياسين
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شيع اليوم الثلاثاء في طولكرم جثمان الصحفي عيد ياسين، مدير مكتب وكالة "وفا" وعضو المجلس الاداري لنقابة الصحافيين الفلسطينيين الذي توفي امس الثلاثاء اثر نوبة قلبية.

وشارك في مراسم تشييع ياسين نائب محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، وحمدان إسعيفان أمين سر حركة فتح بطولكرم، ومدير جهاز المخابرات العامة بطولكرم العقيد أيمن أبو سنبل، وممثلون عن الأجهزة الأمنية، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، وحشد من الصحافيين والمواطنين.

ونعى نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر الراحل ياسين، باسم باسم النقابة وعموم الصحافيين الفلسطينيين، مشيرا الى الدور المهني الذي لعبه على مدار سنوات عمله والرسالة التي حملها وقال "اليوم نودع قامة إعلامية، وفارساً من فرسان الصحافة والإعلام، وأحد أركان نقابة الصحفيين، ومن هنا، نعزي أنفسنا، وعائلته وذويه وأهالي بلدة الراس وعموم منطقة الكفريات ومحافظة طولكرم ، وزملائه في وكالة وفا، والأسرة الصحفية".

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