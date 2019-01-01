الرئيس روحاني لـ"النخالة": المقاومة هي الطريق الوحيد لاحقاق حقوق الشعب الفلسطيني

التقى الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة والوفد المرافق له من اعضاء المكتب السياسي في العاصمة الايرانية طهران.

وقال روحاني لدى استقباله النخالة، إن السبيل الوحيد ليحصل الشعب الفلسطيني المظلوم على حقوقه هو الصمود ومحاربة الكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه يجب على كل المسلمين تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإحقاق حقوقه وعودة اللاجئين.

وأضاف روحاني، أن الاسرائيليون وعلى الرغم من اتفاقيتي مدريد واوسلو لم يعترفوا بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الطريق الوحيد هو الكفاح والمقاومة لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وتركيع العدو الصهيوني.

وأثنى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي أ. زياد النخالة على الدور الكبير الإيراني الذي تلعبه في هزيمة المساعي التي تهدف إلى إغلاق ملف حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار النخالة، إلى أن ضغوط أميركا على إيران هي جزء أيضاً من مشروع صفقة القرن.





