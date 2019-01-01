السعودية تعلن تفاصيل اعدام مواطنين مصريين في تبوك

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مهربي كمية كبيرة من حبوب "الإمفيتامين" المحظورة والحشيش والأفيون المخدرين في منطقة تبوك.

ووفقا لصحيفة "الرياض" السعودية فقد قبض على مصريين عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش والأفيون المخدرين عن طريق البحر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما.

وتابعت أنه بإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما "صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعا والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وتم تنفيذ حكم القتل في المصريين عطيوي فراج عطيه سليمان، وصبحي عودة في منطقة تبوك.