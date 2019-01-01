بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف 12/26 إضافة إلى حافلة جوازات مصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وأكدت الداخلية على ضرورة التواجد غداً الساعة 05:30 صباحاً في صالة "النجار" بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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