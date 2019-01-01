اعتقال متورطين في مقتل الصراف ذياب بطولكرم

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتقال اثنين من فلسطينيي الداخل متورطين في جريمة قتل الصراف رفعت ذياب في الخامس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي في مدينة طولكرم.

وأشارت الشرطة في بيان لها أنها اعتقلت المتورطين في الجريمة منذ يومين وهما من سكان قرية الطيبة وكفر قاسم داخل الخط الأخضر.

ووجهت الشرطة لهم تهمة القتل ومحاولة السرقة. حيث تم تمديد اعتقالهم إلى السادس من الشهر الجاري بعد تقديمهم لمحكمة بتاح تكفا، بهدف مواصلة التحقيق معهم.

وكانت الشرطة الفلسطينية في طولكرم أعلنت عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين من سكان المدينة متورطين في الجريمة.