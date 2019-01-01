اصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال والعاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية مساء الثلاثاء .

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات من الجنود على القرية، واطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز والرصاص المعدني .

وقال مراد اشتيوي منسق المسيرة الاسبوعية لـ" القدس" :" هناك اعتقالات واصابات كثيرة منها اصابتين في الرأس والظهر تم نقلهما إلى مشفى رفيديا في نابلس، وقد تمت اصابتهما بشظايا الرصاص الحي الذي اطلق بكثافة من قبل قناصة الاحتلال باتجاه المشاركين في المسيرة السلمية .

واضاف :"قوات الاحتلال تتمركز في وسط كفر قدوم وتحتجز طاقم الهلال الاحمر وتصادر اجهزة الاتصال الخاصة بهم واجهزة الاتصال الخاصة بالعمل، وتمنعهم من التعامل مع الجرحى ، وهذا بمثابة اعدام غير مباشر للمصابين والجرحى ، حيث لا يمكن نقل الجرحى بعد توغل الجنود الى وسط القرية "25 عاما ".

وكانت هناك دعوات للمشاركة في مسيرة كفر قدوم بمناسبة انطلاقة فتح الـ54 .