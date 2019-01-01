"اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية" يستنكر دعوة صحفية كويتية التطبيع مع الاحتلال

استنكر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية في فلسطين بشدة قيام الكاتبة الصحفية الكويتية "فجر السعيد" بكتابة منشور باللغة العبرية تدعو فيه للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية رسمية بين الكويت والاحتلال المجرم.

واعتبر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه "أن هذه التصريحات تشكل خروجًا عن الموقف الشعبي والإعلامي العربي والاسلامي الرافض للتطبيع مع الكيان الإرهابي".

واكد الاتحاد "أن موقف الصحفية الكويتية يشكل طعنة لنضال الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حرية أرضه ومقدساته من المحتل الغاصب كما يعد طعنة لكل جهود مقاطعة الاحتلال ومحاربة التطبيع من كافة القوى الحية في العالم وحركة BDS التي تحقق نجاحات كبيرة في عزل الاحتلال في كل المحافل الدولية".

وطالب اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية اتحاد الصحفيين العرب ونقابة الصحفيين الكويتية بفصل هذه الكاتبة وعدم السماح لها بدخول أي من المؤسسات الاعلامية في الكويت والعالم العربي لكي تكون منبوذة جراء مواقفها الداعية للتطبيع مع الاحتلال الذي يقتل الاطفال والنساء والشيوخ والصحفيين في فلسطين.

وطالب الاتحاد من كل النقابات الاعلامية والمهنية في العالم العربي بإدانة هذه المواقف المشبوهة وتجريم وملاحقة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها فلسطين والمنطقة.