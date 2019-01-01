أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها أسقطوا طائرة استطلاع لقوات "التحالف العربي"، الذي تقوده السعودية، في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، وقصفوا تجمعات عسكرية سعودية ويمنية بذات القطاع.

وذكرت قناة المسيرة، التابعة لـ"أنصار الله"، أن "مقاتلي الجماعة اسقطوا طائرة استطلاع أثناء تحليقها شرق جبل الدود في جيزان".

في سياق آخر، وبحسب المسيرة، استهدفت مدفعية "أنصار الله" تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في التبة الحمراء وشرق جبل جحفان في جيزان.

وينفذ تحالف تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.