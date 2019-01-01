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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:59 - 01 يناير 2019
معبر رفح معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني مساء الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غدًا الأربعاء.

وأوضحت "الداخلية" في بيان مقتضب، أن السفر غدًا سيكون للحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف (12/26)، إضافة إلى حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت المسافرين المعنيين بالتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر؛ لتسهيل إجراءات سفرهم.

ونوّهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمّهاتهم.

لمطالعة كشف المسافرين اضغط هنا

 

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