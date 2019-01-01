احتجاج إسرائيلي على إطلاق اسم "فلسطين" على ميدان بالبيرو

احتجت السفارة الإسرائيلية في بيرو على إقامة تقاطع طرق سمي بـ "ميدان فلسطين" في إحدى المدن هناك.
وذكرت القناة 14 العبرية بأن السفارة الإسرائيلية في بيرو أرسلت رسالة احتجاج إلى بلدية سان بورخا على تنصيب مفترق سمي بـ "ميدان فلسطين" في المدينة.
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