الفلسطيني نبيل الخطيب مديرًا عامًّا لقناتي "العربية" و"الحدث"

أعلنت إدارة قناتي "العربية" و"الحدث"، تعيين الفلسطيني الدكتور نبيل الخطيب مديرًا عامًا لهما، خلفًا لتركي الدخيل الذي شغل هذا المنصب مدة ثلاث سنوات.

وقال وليد البراهيم، مالك مجموعة قنوات "MBC" إنه يثق بقدرات الخطيب، الأكاديمية والمهنية، وأنّ تعيينه جاء لتعزيز أداء القناتين.

والخطيب الذي يجمل درجة الدكتوراه في فقه استخدام اللغة في وسائل الإعلام، وعمل استاذًا للإعلام وباحثًا، هو صحافي وإعلامي فلسطيني بارز، عمل لسنوات في مجموعة "MBC"، وتولى لفترة طويلة منصب رئيس تحرير قناة العربية ومديرًا لغرفة الأخبار فيها، حتى 2017.

وولد الخطيب في قرية بيت ايبا بنابلس، وأسس معهد الإعلام في جامعة بيرزيت، وتولى رئاسة دائرة الإعلام في الجامعة، ما بين 1994 و2004.

وانضم الخطيب إلى مجموعة "MBC" عام 1993، وكان آنذاك مراسلًا في مكتب القدس المحتلة.

وتسلم عام 1996 إدارة مكتب القدس التابع لمجموعة "MBC"، وفي أيلول/ سبتمبر 2002، شغل منصب إدارة مكاتب العربية في الاراضي الفلسطينية والقدس.

وفي حزيران/ يونيو 2004 انتقل الخطيب إلى دبي ليشغل موقع رئيس التحرير التنفيذي لقناة "العربية" الإخبارية.