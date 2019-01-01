وفد "الجهاد" برئاسة الأمين العام يلتقي قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني

أكد قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين اشتري، أن هذه القوات تمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة، معلناً الاستعداد لتدريب الأمن الداخلي لجبهة المقاومة.

و قال العميد اشتري، خلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة والوفد المرافق له في طهران، إن جبهة المقاومة الفلسطينية حققت النجاح متى ما وقفت متضامنة وبمشاركة الشعب أمام الصهاينة.

وأشار إلى فرح الشعب الايراني بانتصارات الشعب الفلسطيني وقال، إن الامام الخامنئي العزيز يدعم المقاومة دوما امام الكيان الصهيوني ونحن ايضا سائرون على نهجه في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومستعدون لتقديم اي مساعدة ممكنة.

واشار الى تصريحات سماحة القائد التي بشّر فيها بانتصار جبهة المقاومة، معربا عن امله بان يتحقق هذا الامر قريبا ان شاء الله تعالى وتتحرر القدس العزيزة.

واشار الى الامكانيات العالية التي تمتلكها قوى الامن الداخلي الايراني، معلنا الاستعداد لنقل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية لقوات جبهة المقاومة.

وفي جانب اخر من حديثه اشار العميد اشتري الى ذل وهوان اميركا والكيان الصهيوني اليوم في العالم والمثال البارز لذلك هو الزيارة السرية التي قام الرئيس الاميركي الى العراق وقال، ان قوى الاستكبار الخاوية قد انكشفت شعوب العالم كله خاصة لجبهة المقاومة وبالمقابل نشهد تعاظم عزة المسلمين وجبهة المقاومة والجمهورية الاسلامية يوما بعد اخر في ظل القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية القائد الخامنئي وبوجود جبهة المقاومة.

من جانبه اشاد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خلال اللقاء بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لجبهة المقاومة خلافا لبعض الدول في المنطقة، معتبرا انجازات وانتصارات جبهة المقاومة بانها مدينة للجمهورية الاسلامية.

واشار النخالة الى ان الاعداء ينفقون مئات مليارات الدولارات لضرب القضية الفلسطينية وانهائها، ولفت الى النجاحات الجيدة التي تحققت في ظل مقاومة الشعب الفلسطيني رغم الكثير من المشاكل القائمة، استلهاما من الروح الثورية لدى قائد الثورة الاسلامية القائد الخامنئي، معربا عن ثقته بانه سيتم في ظل مثل هذه الروح شل العدو الصهيوني وتحقيق النصر ان شاء الله تعالى.

واشاد امين عام حركة الجهاد الاسلامي باهتمام قائد قوى الامن الداخلي الايراني، معربا عن ثقته بان قدرات وخبرات هذه القوى ستساعد في مسار جبهة المقاومة.









