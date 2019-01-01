الشرطة تضبط 70 قطعة أثرية في بلدة بيت أولا

ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، 70 قطعة أثرية مختلفة، إضافة لجهاز كشف عن المعادن والآثار داخل منزل في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل .

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة السياحة والآثار تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على مجموعة من القطع الأثرية داخل منزله في بلدة بيت أولا، تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به وضبط ما بداخله من قطع أثرية.

وأضاف ارزيقات أنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على 70 قطعة أثرية مختلفة كانت عبارة عن قطع معدنية تعود لعصور عديدة، إضافة لضبط آلة الكترونية تستخدم في عمليات البحث والتنقيب عن المعادن والآثار، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه الاثار والقاء القبض على صاحب المنزل .

وأكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة مع المضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .