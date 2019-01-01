حملة "إسرائيلية" ضد أموال قطر: دولار عليه صورة الجندي غولدن

تبدأ أسرة الجندي "الإسرائيلي" هدار غولدن، الجمعة المقبلة حملة دعائية في القدس المحتلة ضد سماح "إسرائيل" بدخول أموال قطرية لقطاع غزة.

وغولدن، فُقد أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014، في حين تشير الترجيحات بأنه مأسور وجندي آخر، لدى حركة حماس، دون معرفة مصيرهما، إن كانا على قيد الحياة أم قُتلا.

وحسب القناة الثانية، فتطالب أسرة غولدن الحكومة "الإسرائيلية" بمطالبة حماس والأمير القطري بإعادة الجنديين غولدن وأورون شاؤول لـ"إسرائيل".

ويتخلل الحملة التي ستجري في سوق "محانية يهودا" القدس توزيع فئة الـ100 دولار وعليها صورة الجندي هدار غولدن والجندي اورون شاؤول وسيتم توزيعها علي المتسوقين "الإسرائيليين"

وتحمل فئات المائة دولار أيضاً توقيعات كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والأمير القطري ويظهر على الورقة ايضا عبارة "In Hamas We Trust".

وتوصلت حركة حماس وحكومة الاحتلال قبل نحو شهرين إلى تفاهمات تقضي بتحويل أموال قطرية إلى موظفي حكومة غزة السابقة، مقابل تخفيف حدة التظاهرات على الحدود.