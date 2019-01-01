سرايا القدس تودع 16 شهيداً خلال العام 2018

تتواصل مسيرة الدم والشهادة , ويبقى أبناء سرايا القدس الميامين رواد المرحلة وفرسان العمل الجهادي , يتقدمون الصفوف ويقدمون أرواحهم ثمناً للعزة والكرامة ومرضاة لله تبارك وتعالى , يموتون في باطن الأرض وفوق الأرض ليحيى أبناء شعبهم بشموخ وعزة وإباء وليسرجوا بدمائهم طريق تحرير المسرى والاسرى , شهيد يتلوه شهيد والقافلة ما زالت مستمرة.

وإليكم إحصائية لعدد شهداء سرايا القدس الذين ارتقوا إلى علياء المجد والخلود خلال عام 2018 ، والذي بلغ عددهم ستة عشر شهيداً جميعهم من قطاع غزة، وفيما يلي أسماء هؤلاء الأقمار:

الشهيد المجاهد " محمد أحمد عبد ربه العطاونة " "18 عاماً" ، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 2018/2/21 م ، جراء حادث سير مؤسف بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

الشهيد المجاهد " إبراهيم فتحي إبراهيم فرحات " "29 عاماً" ، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 2018/3/10م ، أثناء الإعداد والتجهيز.

الشهيد المجاهد " فارس محمود محمد الرقب" "26 عاماً" ، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء خانيونس , ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ2/4/2018م , أثناء مشاركته في مسيرات العودة .

الشهيد المجاهد " أمجد حسني محمد القطروس " "18 عاماً " ، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 14/4/2018م ، أثناء الإعداد والتجهيز شرق مدينة رفح .

الشهيد المجاهد " عائد صالح أحمد الحمايدة " "23 عاماً" ، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 14/4/2018م ، أثناء الإعداد والتجهيز شرق مدينة رفح.

الشهيد المجاهد " هشام محمد عطوة عبد العال " "22 عاماً" ، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 14/4/2018م ، أثناء الإعداد والتجهيز شرق مدينة رفح.

الشهيد المجاهد " هاشم عبد الفتاح عثمان كلاب " "18 عاما"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 14/4/2018م ، أثناء الإعداد والتجهيز شرق مدينة رفح.

الشهيد المجاهد " عبيدة سالم عبد ربه فرحان " "30 عاماً" ، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء خانيونس , ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ14/5/2018م , أثناء مشاركته في مسيرات العودة .

الشهيد المجاهد " أحمد عادل موسى الشاعر " "16 عاماً" ، أحد مجاهدي وحدة التعبئة التابعة لسرايا القدس بلواء خانيونس , ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ14/5/2018م , أثناء مشاركته في مسيرات العودة .

الشهيد المجاهد " نسيم مروان إبراهيم العمور" "25عاماً" , أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 2018/5/27 م , بعد قصف جيش الاحتلال مرصد لسرايا القدس شرق مدينة رفح .

الشهيد المجاهد " عبد الحليم عبد الكريم عبدالله الناقة " "28 عاماً" , أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء خانيونس ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 2018/5/27 م , بعد قصف جيش الاحتلال مرصد لسرايا القدس شرق مدينة رفح .

الشهيد المجاهد " حسين سمير حسين العمور" "22 عاماً" , أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء خانيونس ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 2018/5/27 م , بعد قصف جيش الاحتلال مرصد لسرايا القدس شرق مدينة رفح .

الشهيد المجاهد " سعيد جمال كامل السرحي " "34 عاماً" ، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 10/7/2018م , إثر مرض عضال ألم به .

الشهيد المجاهد " محمد ناصر محمد شراب " "19 عاماً" ، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء خانيونس , ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ14/7/2018م , متأثراً بإصابته أثناء مشاركته في مسيرات العودة .

الشهيد المجاهد " حمد محمد موسى النحال " "24 عاماً" ، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح , ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 2018/11/12م , في قصف صهيوني شرق رفح .

الشهيد المجاهد " موسى إياد علي عبد العال " "22 عاماً" ، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح , ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 2018/11/13م , في قصف صهيوني شرق رفح.

وستبقى مسيرة الدم والشهادة متواصلة حتى تحرير الأسرى والمسرى ، ستكون سرايا القدس على عهدها ووعدها الذي قطعته الوفاء لدماء الشهداء وشعبها الأبي ..