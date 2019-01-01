رسميًا: "إسرائيل" تنسحب من "اليونسكو"

أعلنت "اسرائيل" انسحابها رسميا من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتبارا من بداية العام 2019.

وقال سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة داني دانون على خلفية قرار انسحاب بلاده من اليونسكو الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، "ان اليونسكو تسعى لإعادة كتابة التاريخ، وذلك من خلال محاولات لمحو صلة اليهود بالقدس".

وأضاف دانون أن "إسرائيل لن تكون عضوا في منظمة هدفها العمل ضدها وتصبح أداة استغلالية يتلاعب بها أعداء إسرائيل".

وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي، إنها تلقت بلاغا رسميا من الحكومة الإسرائيلية بشأن انسحابها من المنظمة اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 وفقا للقرار الذي اتخذ في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعبرت أزولاي عن أسفها لهذا القرار، وأضافت أن الدول تتحرك بشكل أفضل في كنف اليونسكو للمساهمة في تسوية الخلافات التي تتعلق بمجالات اختصاص المنظمة.