الاحتلال يفرج عن طفل مقدسي بشروط

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الإفراج عن الطفل المقدسي علاء سامر أبو تايه (14 عاما)، اليوم الثلاثاء، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وكفالة طرف ثالث.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفل علاء عقب اقتحامها لحي أبو تايه يوم أمس.