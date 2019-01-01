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الاحتلال يفرج عن طفل مقدسي بشروط

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:02 - 01 يناير 2019
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قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الإفراج عن الطفل المقدسي علاء سامر أبو تايه (14 عاما)، اليوم الثلاثاء، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وكفالة طرف ثالث.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفل علاء عقب اقتحامها لحي أبو تايه يوم أمس.

 

 

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