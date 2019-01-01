شهيدان و(926 ) انتهاك "إسرائيلي" بحق الصحفيين خلال عام 2018

أصدرت لجنة دعم الصحفيين تقريرها السنوي للعام 2018، مؤكدة أن هناك تصاعداً ملحوظاً لاعتداء الاحتلال "الإسرائيلي" على الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ارتفعت حدتها في شهر مايو من العام2018، جراء تكثيف عمل الصحفيين في تغطيتهم لمسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء صحفيين شهيدين.

ووثقت اللجنة، في تقريرها تزايد الاعتداءات على الصحفيين، سواء بالقتل العمد جراء إطلاق النار الحي والمتفجر واستهدافهم مباشرة أو بهدم مؤسساتهم الإعلامية، عدا عن الاعتقال والاحتجاز والاقتحام ومنع من التغطية أو منع من السفر، وغيرها من الانتهاكات التي تمس حقوق حرية الصحفي في التعبير عن الرأي وأداء عمله بحرية.

ويغطي التقرير الفترة ما بين 01 كانون الثاني/ يناير 2018 إلى 31ديسمبر/كنون أول2018، مشددة أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة المفرطة دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.

ووثق التقرير السنوي للعام 2018 ( 926 ) انتهاكاً على حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغت

( (199انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية، تشمل: جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين، وتعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

انتهاكات اسرائيلية: (926 ) انتهاك

وسجّل خلال فترة التقرير حوادث القتل العمد وقصف المؤسسات الإعلامية والثقافية كاستهداف في قطاع غزة فضائية الأقصى وتدميرها بشكل كامل، واستهداف مؤسسة المسحال للفنون الثقافية، والمكتبة العامة وقرية الفنون والحرف، عدا عن استهداف المطابع والمؤسسات الإعلامية في الضفة المحتلة واغلاق مؤسسات إعلامية كإغلاق قناة القدس الفضائية العضو في الاتحاد من العمل داخل الاراضي المحتلة عام 1948 ومدينة القدس ومنع التعامل معها من قبل الشركات التي تقدم خدمات إعلامية و اغلاق لمطبعة مؤسسة إيليا للاعلام الشبابي، و موقع قناة فلسطين اليوم الإخبارية، وموقع الرسالة للإعلام، ووكالة الراي الفلسطينية، وفضائية الأقصى عدة مرات.

كذلك تمادى الاحتلال في الاستهداف المباشر للصحفيين مستخدما شتى أنواع الوسائل القتالية الحربية مخلفاً تضررا جسيماً باستهدافه للأطراف السفلية للصحفيين ليمنعهم عن أداء عملهم، عدا عن حملات الاعتقال والاحتجاز للصحفيين وابعاد اخرين، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، ومنع الصحفيين من السفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمة منازل صحفيين وتدمير محتوياتها.

ورصدت اللجنة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (369)حالة اعتداء و إطلاق نار على الصحفيين بينهم صحفيات، سواء كانت الاستهدافات بشكل مباشر بالرصاص الحي او المغلف بالمطاط، او بالضرب والدهس والركل وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والاصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتعرض معداتهم للتدمير والتحطيم.

ونال الصحفيون في قطاع غزة نسبة عالية من الاستهداف خاصة خلال تغطيتهم مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع والتي بدأت في شهر مارس 2018 أدت إلى إصابة 281 حالة توزع كالآتي:

84جريح بالرصاص الحي والمتفجر وشظايا الرصاص

126 اختناق واغماء من الغاز

71إصابة بقنبلة غاز مباشرة أدت الى حروق وجروح وكسور

14إصابات بالرصاص المغلف بالمطاط

بينهم 39صحافية أصيبت بالرصاص وقنابل الغاز والاختناق والاغماء

أما الاعتقالات خلال عام 2018:سجلت ( 105 ) حالة تعرض خلالها الصحفيون للاعتقال، والاستدعاء والاحتجاز لساعات وأيام مستخدمة أساليب تعذيب قاسية خلال التحقيقات معهم عدا عن فرض سياسة الابعاد أو الحبس المنزلي.

في حين وثقت خلال سنة 2018،( 71 ) انتهاك، تنوع ما بين تمديد اعتقال أكثر من مرة قبيل موعد الافراج عنهم -مثل الكاتبة والإعلامية لمى خاطر والذي تم تمديد اعتقالها ما يفوق 7 مرات-، وتثبيت أحكام بحق صحفيين، واصدار احكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.

كما أمعن التقرير في رصد أيضا ( 95 ) حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث وتضييق الخناق عليهم .

إلى ذلك، سجل( 9 ) حالات تحريض واتهام وملاحقة لصحفيين ومؤسسات إعلامية وإجبارهم على اغلاق مؤسساتهم، في حين تم رصد ( 104) حالات اغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات إعلامية ومحاربة المحتوى الفلسطيني كإغلاق وحذف وحظر العديد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك اليوتيوب وغيرها.

وتسجيل( 68 ) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم، و مصادرة أجهزة ومعدات وسيارات البث، ومواد صحفية لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الإعلامية عدد(42).

ولم يقف الاحتلال عند هذا الكم الهائل من الانتهاكات بل تمادى في منع الصحفيين من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، او تسليم جوائز لهم والتي سجلها التقرير وعددها( 10) حالات منع من السفر.

وركز التقرير على ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات في سجون الاحتلال ومضايقات والتي بلغت ( 51 ) انتهاكاً من بينهم إجبار 33 صحافيا على دفع غرامة مالية، عدا عن الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية، ومنعهم من زيارة محاميهم وعائلتهم لهم، وتقديم لائحة اتهام لتواصل اعتقالهم، ورفض الافراج عنهم، وتثبيت، واللاهمال الطبي في علاجهم، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجل التقرير السنوي للعام 2018 ما يقارب( 199 ) انتهاكاً وارتفعت نسبة الانتهاكات الفلسطينية بسبب الاعتداءات على الصحفيين في الضفة الغربية، جراء اعتداء عناصر أمنية فلسطينية بالزي الرسمي والمدني على الصحافيين الفلسطينيين بالضرب المبرّح والدفع، ومصادرة كاميرات وهواتف وتكسيرها، والرش بغاز الفلفل، والتهديد والشتم، لمنعهم من تغطية مسيرة في مدينة رام الله دعت إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة في شهر يونيو الماضي.

توزعت الانتهاكات في رصد( 146) انتهاكات في الضفة المحتلة، و( 53) في قطاع غزة، تمثلت في اعتقال واستدعاء واحتجاز( 77) من الصحفيين، وتمديد اعتقال وتأجيل محاكمة( 21) حالة، واعتداء وإصابة بلغت( 26) حالة.

فيما سجلت عدد( 16) حالة تحريض وتهديد وفصل من العمل، كما بلغ عدد الاقتحام والمداهمة(9) حالة، و(12) مصادرة معدات و( 35) حالة منع من التغطية وعرقلة عمل، فيما بلغ( 3) من الانتهاكات بحق الصحفيين داخل اعتقالهم السياسي .

وعلى إثر ذلك أشارت لجنة دعم الصحفيين إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تمارس الانتهاكات بحق الصحفيين خلافاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الصحافة، موضحة أن حكومة الاحتلال التي وقعت على هذا الاتفاقيات لم تلتزم بها، وتقوم بشكل يومي بانتهاك الحريات وتطارد الصحفيين خلافاً لما وقعت عليه من المعاهدات والاتفاقيات التي بقيت حبرا على ورق في ظل الاستهداف المتواصل لأبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافه.



ودعت الصحفيين خلال تقريرها إلى ضرورة توثيق الانتهاكات بحقهم بالفيديو والصور والشهادات، وتقديمها للجان ومؤسسات دولية وحقوقية، مثمنة أداء الصحفيين وشجاعتهم وإصرارهم على القيام بواجبهم في فضح وتعرية جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني المنتفض ضد الاحتلال وضد قرارات الإدارة الأميركية بشأن القدس.



وأشادت بعمل وسائل الإعلام الفلسطينية وغالبية وسائل الإعلام العربية والدولية، التي تكرس حيزا كبيرا لتغطية ما يجري في فلسطين المحتلة.

وأوضحت أن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم نوعا مختلفا من الغاز السام، ادى لمضاعفات على مستوى التنفس والرؤية وادت لاضطرابات بالجهاز الهضمي وهبوط عام على مستوى النشاط البدي لساعات طويلة، كما سجلت التغطية على مدخل البيرة توجيه الأسلحة بشكل مباشر والتهديد بإطلاق النار عن قرب في حال عدم المغادرة في 3 مناسبات على الأقل، أحداها كانت عبر قوات المستعربين.

ودعت الصحفيين إلى مواصلة رسالتهم الاعلامية للعالم وتسليط كاميراتهم، وتوجيه اقلامهم ، لفضح ممارسات الاحتلال التي تسعى الى طمس الحقيقة لارتكاب المزيد من عمليات القتل والسلب والنهب للفلسطينيين والأراضي الفلسطينية.



وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية للوقوف عند مسئولياتها وحماية الصحفيين الذين تستهدفهم قوات الاحتلال برصاصها وممارساتها الهمجية الرامية لطمس الحقائق واستباحة القتل والاعتقال والتنكيل بالفلسطينيين العزل.

وعن تفاصيل مجمل الانتهاكات التي تم رصدها شهريا منذ بداية العام الحالي 2018 تم تسجيلها كالتالي:

يناير

(62 ) انتهاكا اسرائيلياً بحق الصحفيين:

بلغ(10 ) حالات اعتداء وإصابة واختناق ، وتسجيل (15 ) حالة اعتقال واحتجاز واستدعاء، وتمديد اعتقال( 3) حالات.

ورصد(20 ) حالات منع من التغطية والتصوير وممارسة العمل المهني، الى جانب اقتحام ومداهمة وتحطيم( 2) حالة.

كذلك وثق ( 10) حالات مصادرة معدات وسحب هويات، و( 2) حالة فرض غرامة مالية ومضايقات للصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

( 5)انتهاكات داخلية فلسطينية: منهم(2) في الضفة المحتلة، و(3) من قطاع غزة، حيث تم اعتقال واحتجاز واستدعاء (4 ) حالات بينهم ثلاث حالات من غزة، وبتهمة التحريض تحويل قضية الصحفي طارق أبو زيد لمحكمة الجنايات لتسجل حالة (1) انتهاك.

فبراير

( 55) انتهاكاً إسرائيلياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي: تمثلت في إصابة واعتداء على (11 ) صحفياً، واعتقال واحتجاز واستدعاء( 17)، وتثبيت الاعتقال الاداري لعدد( 3)، و( 11) حالة منع من التغطية، وسجل( 5) حالات اقتحام ومداهمة وتحطيم، و(5) حالات مصادرة معدات وبطاقات صحفية، واغلاق موقع حساب عدد( 1) فيما تم توثيق ( 1) حالة فرض غرامة مالية و مضايقات لصحفي معتقل داخل سجون الاحتلال.

(5 )انتهاكات داخلية فلسطينية : تمثل في اعتقال واحتجاز واستدعاء عدد(2) من قطاع غزة، وحالة واحدة(1) منع من التغطية، فيما وثق(2 ) حالة تحريض وتسويف ومماطلة بحق قضية الصحفي طارق أبو زيد والصحافية ميسون أسدي من الداخل المحتل.

مار س

( 72) انتهاكاً اسرائيلياً بحق الصحفيين: تمثل في اعتقال واستدعاء( 12) من الإعلاميين والصحفيين والمصورين، وتمديد اعتقال وتأجيل محكمة عدد(7 )، وإصابة واعتداء عدد(23) بينهم 17 من قطاع غزة، كما سجل (6) حالات عملية اقتحام وتفتيش و تحطيم، و(4) حالات مصادرة معدات، ومنع الاحتلال(9)صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الاحداث ، كما وثق(3) حالات منع من السفر بينهم حالة واحدة من قطاع غزة، كما تم تسجيل(3) حالات مضايقات للصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال بينهم حالة واحدة فرض غرامة مالية.

(14)انتهاكاً داخلياً فلسطنينياً : تمثلت في اعتقال واستدعاء واحتجاز(6) صحفيين بينهم ثلاثة من قطاع غزة، فيما بلغت عدد تمديد الاعتقال وتأجيل محاكمة عدد (4) بينهم حالتين من قطاع غزة، وتوثيق(3) حالات منع من التغطية، فيما سجل عدد(1) حالة اقتحام ومداهمة.

ابريل

(105)انتهاكاً من الاحتلال الإسرائيلي منهم 90 انتهاكا في قطاع غزة: وشهد هذا الشهر الأعنف فتكا من قبل الاحتلال بعد ان تمادت جرائمه في قتل واستشهاد(2) من الصحفيين وهما أحمد أبو حسنين، وياسر مرتجى في قطاع غزة، فيما بلغت عدد الإصابات والاعتداءات(87 ) حالة من بينهم 84 إصابة واستهداف في قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيلما بلغ عدد الاعتقالات والاحتجازات والاستدعاء(2) حالة ، وتمديد اعتقال(1) حالة، و(4) حالات منع من التغطية، فيما سجل(7) حالات اقتحام وتحطيم معدات وقصف ومداهمة منهم 4حالات في قطاع غزة و3 حالات لمطابع في الضفة، ورصد(1) حالة فرض دفع غرامة مالية لاحد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

(25)انتهاكاً داخلياً فلسطينياً: تمثلت في اعتقال واحتجاز واستدعاء (12) حالة في الضفة المحتلة، و(2) حالة تمديد وتأجيل اعتقال ومحاكمة، و(9) حالات اتهام وتحريض منهم فضل ثلاث حالات وإحالة 6 حالات للمحاكمة.

مايو

(126)انتهاكاً من الاحتلال الإسرائيلي: وهو الشهر الأعلى في الانتهاكات منذ بداية عام 2018،حيث تعرض أكثر من (64) صحفيا واعلاميا للاستهداف والإصابة خلال ممارسة عملهم المهني بينهم 55 من قطاع غزة ، كما اعتقلت قوات الاحتلال عدد(7) من الصحفيين، بينهم حالة واحدة فرضت عليه اقامة جبرية وحبس منزلي، وتأجيل محاكمة وتمديد اعتقال عدد(5) .

الى ذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام ومداهمة وتحطيم عدد(7) منازل ومؤسسات واستهداف سيارات بث مباشر، وتسجيل حالة(1) تهديد وتحريض، ومنعت قوات الاحتلال(10) حالات من التغطية وممارسة العمل، كما سجلت عدد(27) حالة اغلاق مؤسسات وحضر وحذف مواقع في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، ووثقت اللجنة انتهاكات (5 )حالات مضايقات تمثلت في اجبارهم على دفع غرامة مالية.

(11)انتهاكا داخلياً: تمثلت في احتجاز واستدعاء(2) من غزة، و(5) حالات تمديد اعتقال وتأجيل قضية الصحفي طارق أبو زيد، وسجلت(2) حالة منع من التغطية والمضايقات، و(1) حالة مصادرة معدات، وفرض(1) حالة غرامة مالية.

يونيو

(54)انتهاكاً من الاحتلال الإسرائيلي: تمثلت في اعتقال واحتجاز عدد(9) من الصحفيين بينهم حالة واحدة إبعاد عن مدينة القدس المحتلة، وتجدد اعتقال وتأجيل حكم عدد(10) حالات.

إلى ذلك، سجلت عدد الاصابات والاعتداءات ما يقارب(17) اعتداءات على الصحفيين بينهم 14 حالة في قطاع غزة، فيما بلغ عدد حالات منع من التغطية وسط اهانات ومضايقات حوالي(5) .ورصد عدد التحريضات والتهديدات والتي بلغت (13) حالة ، و( 4) حالات اقتحام ومداهمة و(3) حالات مصادرة معدات، وبشأن المعتقلين في سجون الاحتلال تم تسجيل(5) حالات بينهم 4 فرض غرامة مالية عليهم.

( 74) انتهاكاً انتهاكا داخليا: وكان هذا الشهر النسبة الأعلى في الانتهاكات الداخلية توزعت في 53 انتهاك بالضفة و21 في قطاع غزة، والتي تمثلت في إصابة واعتداء على (25) صحفياً بينهم 17 حالة في الضفة الغربية جراء اعتداء عناصر أمنية فلسطينية بالزي الرسمي والمدني على الصحافيين الفلسطينيين بالضرب المبرّح والدفع، ومصادرة كاميرات وهواتف وتكسيرها، والرش بغاز الفلفل، والتهديد والشتم، لمنعهم من تغطية مسيرة في مدينة رام الله دعت إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة .

فيما رصد(13) حالة اعتقال واحتجاز واستدعاء متكرر بينهم صحفي أجنبي، إلى ذلك رصدت اللجنة(25) حالة منع من التغطية بينهم 17 من الضفة و8 في قطاع غزة، وتسجيل(2) حالة تحريض وفصل من العمل واحدة من غزة والأخرى من الضفة، و(7) حالات اقتحام ومداهمة بينهم 5 في قطاع غزة، و(2) حالة مصادرة معدات وكاميرات.

يوليو:

(90)انتهاكاً من الاحتلال الإسرائيلي: تمثلت في اعتقال واحتجاز واستدعاء عدد(11) صحفياً بينهم حالة حبس منزلي، وتجدد اعتقال وتأجيل حكم عدد(4) حالات.

إلى ذلك، سجلت عدد الاصابات والاعتداءات ما يقارب(29) حالة اعتداء على الصحفيين بينهم 18 من غزة، فيما بلغ عدد حالات منع من التغطية وسط اهانات ومضايقات حوالي(17)حالة ، ورصد عدد التحريضات والاتهامات والتي بلغت (4) حالة تحريض و(2) حالة اغلاق مؤسسات وحذف مواقع الكترونية، و(5) حالات مصادرة معدات وكاميرات، كما سجلت(10) حالات اقتحام ومداهمة وتحطيم وقصف لمطابع ومؤسسات بينهم حالتين من غزة للمكتبة الوطنية وقرية الفنون والحرف، و(2)حالة منع من السفر، فيما سجلت (6) حالات مضايقات داخل سجون الاحتلال بينهم أربع حالات فرض غرامة مالية.

( 12) انتهاكاً داخليا فلسطينياً: تركزت في الضفة الغربية وتمثلت في اعتقال واحتجاز واستدعاء(7) حالات، وعدد(2) تمديد اعتقال وتأجيل محاكمة، وحالة (1) عرقلة ومنع من التغطية، و(1) حالة تهديد وتحريض، كما سجلت (1)حال فرض غرامة مالية.

اغسطس:

(70)انتهاكاً من الاحتلال الإسرائيلي: تمثلت في اعتقال واحتجاز واستدعاء عدد(8) صحفيين ، و(19) حالة تجديد اعتقال وتأجيل وإصدار حكم.

إلى ذلك، سجلت (12) حالة اصابة واستهداف بينهم سبعة من قطاع غزة، و(6) حالات عرقلة ومنع من التغطية، و(8) حالات اقتحام وتحطيم ومداهمة وقصف، بينهم 3 مطابع في الضفة الغربية وقصف وتدمير بالكامل مؤسسة المسحال للاعلام والثقافة في قطاع غزة، ، كما رصدت( 4) حالات مصادرة واستيلاء على معدات ، و(13) حالة مضايقات داخل سجون الاحتلال من بينهم تسع حالات فرض غرامة مالية.

(14)انتهاكاً داخلياً: وتنوعت الانتهاكات استدعاء(10) صحفيين بينهم ثلاثة من قطاع غزة، و(2) حالة عرقلة ومنع من العمل، و(2) حالة مصادرة معدات وكاميرات.

سبتمبر:

(67)انتهاكاً من الاحتلال الإسرائيلي: تمثلت في تسجيل(7) حالات اعتقال واحتجاز بينهم حالة ابعاد، كما وثق (6) حالات تمديد اعتقال وإصدار احكام فعلية وتأجيل محاكمة عدة مرات، فيما سجلت(36) إصابة بينهم 26 من قطاع غزة واستهدافهم خلال تغطيتهم مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة

ومنع من التغطية لـعدد (4) من الطواقم الصحفية من تغطية الأحداث والمسيرات والفعاليات، و(8) حالات اغلاق مؤسسات وحظر مواقع الإلكترونية ضمن محاربة المحتوى الفلسطيني، وتسجيل(2) حالة اقتحام ومداهمة ، وحالة(1) مصادرة واستيلاء ، ورصد مضايقات وتعذيب للمعتقلين الصحفيين داخل سجون الاحتلال والتي سجلت(3) حالات بينهم حالتين فرض غرامة مالية.

(8)انتهاكات داخلية، تمثلت في اعتقال واستدعاء(4) حالات بينهم واحدة من قطاع غزة، و تمديد اعتقال ومحاكمة(2) ، فيما تم مصادرة معدات عدد(2).

اكتوبر:

(73)انتهاكاً من الاحتلال الإسرائيلي: تمثلت في تسجيل ( 3) حالات اعتقال واحتجاز واستدعاء للصحفيين، و (5) حالات تمديد اعتقال وتأجيل محاكمة وتثبيت حكم، وتوثيق أكثر من (43 ) حالات اصابة واعتداء بينهم 40 حالة استهداف من قطاع غزة، و(5) حالات منع من التغطية وممارسة المهام الصحفية، وتسجيل(4) حالات اغلاق وتشويش وحظر وحذف مواقع، و(2) حالة مداهمة واقتحام، و(2) حالة مصادرة معدات وكاميرات، ومنع حالة(1) من السفر، وتسجيل(8) حالات مضايقات داخل سجون الاحتلال للصحفيين المعتقلين من بينهم حالتين فرض غرامة مالية.

(8)انتهاكات داخلية: سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين(8) حالات تمثلت في تسجيل(8) حالات استدعاء واحتجاز واعتقال من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة للصحفيين الفلسطينيين تنوعت في اثنتين اعتقال، وست حالات استدعاء.

نوفمبر:

(56) انتهاكا اسرائيلياً بحق الصحفيين: تم خلاله تسجيل (5) حالات اعتقال واحتجاز واستدعاء ، وتمديد اعتقال وإصدار حكم(2) حالة. ورصد(18) حالة اعتداء واصابة بينهم 12 حالة استهداف في قطاع غزة،

ورصد(3) حالات منع من التغطية والتصوير وممارسة العمل المهني، الى جانب اقتحام ومداهمة وتحطيم وقصف(6) حالات بينهم قصف بشكل كامل فضائية الأقصى وتدمير مؤسسة الثريا للاعلام بشكل جزئي. كما سجلت (19) حالة اغلاق وحظر وحذف مواقع وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسجيل(3) حالات منع من السفر.

(5)انتهاكات داخلية فلسطينية: تمثلت في تسجيل (1) حالة احتجاز، فيما سجلت(2) حالة تأجيل محاكمة، و(1) حالة منع من التغطية وتأدية مهام الصحفيين، ووثقت حالة(1) تحطيم سيارة من تفجير مجهول.

ديسمبر:

( 96) انتهاكا اسرائيلياً بحق الصحفيين: اعتقلت واحتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي أكثر من (8) صحفيين ومصورين، فيما فرضت امر حبس منزلي عدد(1)، وتمديد وتثبيت أمر اعتقال عدد(6).

وبشأن الإصابات فقد استهدفت قوات الاحتلال (19) صحافياً منهم 11 في قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة ، و 8 اخرين في الضفة المحتلة.

وفي إطار محاربة المحتوى الفلسطيني وبالتآمر مع إدارة مواقع "السوشيال ميديا" تم حظر وحذف أكثر من (38) موقعاً وصفحة على اليو تيوب والفيس بومك وتويتر وغيرها.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدد(9) لمنازل الصحفيين من بينهم مؤسسة وفا مرتين متتاليتين، عدا عن تحطيم و استيلاء ومصادرة معدات عدد(8).

فيما منعت قوات الاحتلال عدد(1) من التغطية ، و(2) حالة تهديد وتحريض، و(2) حالة فرض كفالة مالية، في حين بلغ عدد مضايقات الاحتلال داخل سجون الاحتلال لعدد (2) من الصحفيين ومنعهما من لقاء محاميهما.

انتهاكات فلسطينية(18)

وفي جانب الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، فقد سجل تقرير اللجنة ما يقارب( 18) من الانتهاكات توزعت في 7 من قطاع غزة، و 11 اخرين في الضفة المحتلة، تنوعت في اعتقال (2) واحتجاز(6) من قطاع غزة، ومصادرة معدات عدد(5)، فيما سجل عدد(1) إصابة صحفي برصاصة بالرأس من مجهول، ومحاكمة وتأجيل جلسة عدد(3)، وتهديد عدد(1) من قطاع غزة.