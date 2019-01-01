جيش الاحتلال يستكمل بناء الحاجز البحري شمال قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات بناء الحاجز البحري في منطقة زيكيم شمال قطاع غزة.

وأوضح الإعلام العبري أن قوات لاحتلال تستكمل بناء سياج بحري بارتفاع (6) أمتار، يشمل على الحدود الشمالية لقطاع غزة، البالغ طوله 200 متر.

كما نشرت القناة 10 العبرية الليلة الماضية أنظمة تكنولوجية متقدمة مصممة لمنع تسلل المقاومين عن طريق البحر.

واستكملت قوات الاحتلال بناء الجدار البحري على حدود قطاع غزة بعد سبعة أشهر من بدئه، ويهدف إلى منع تسلل المقاومين إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي عبر المياه، كما حدث عندما قامت خلية لحماس بالدخول من زيكيم خلال عدوان 2014.

تم بناء الحاجز بطول 200 متر من الصخور الضخمة التي يتم وضعها في البحر ، على الحدود الشمالية للقطاع، وجرى تثبيت جدار ذكي بين الصخور يحتوي على أجهزة استشعار لاكتشاف الأنفاق وعلى ارتفاع ستة أمتار من سياج ضخم متصل بأنظمة تكنولوجية متقدمة.