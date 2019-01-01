فلسطين عام 2018.. محطات وأحداث

بألم وخيبة ودع الفلسطينيون عام 2018، بكل عثراته وأحزانه ليستقبلوا عاماً جديداً بآمال وأمنيات كثيرة، أن يكون عاماً أجمل وأفضل، تتحقق فيه أمنيات الشعب الفلسطيني.

فعام 2018 المنصرم، كان حافلاً بأحداث جلل على الفلسطينيين، على كافة الأصعدة والمجالات، أثرت بشكل كبير على مناحي حياة الفلسطينيين.

3/1/2018

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرر قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين التي تزيد عن 300 مليون دولار سنوياً.

17/2/2018

عملية كمين العلم البطولية التي أعلنت عنها ألوية الناصر صلاح الدين، واستهدفت مجموعة من الجنود الاسرائيليين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بطريقة مبتكرة أربكت الاحتلال.

13/3/2018

انفجار موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله بغزة خلال زيارته لقطاع غزة والتي أدت لتفاقم أزمة الانقسام بين غزة ورام الله

30/3/2018

انطلاق مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 250 شهيداً وأكثير من 25 ألف جريحاً.

14/5/2018

70 شهيداً في يوم "مليونية القدس" على الحدود وذلك رداً على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

18/5/2018

مصر تقرر فتح معبر رفح بشكل دائم أمام المواطنين، بعد سنوات من معاناة المواطنين من السفر للخارج عبر معبر رفح .

29/7/2018

الاحتلال يفرج عن الطفلة عهد التميمي والتي اعتبرت أيقونة المقاومة والتي صفعت جندياً "إسرائيلياً" اقتحم بلدتها.

5/9/2018

الاحتلال يقرر هدم الخان الأحمر شرق القدس، وهي قرية فلسطينية بدوية في محافظة القدس، تقع بالقرب من مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم تربط شمال وجنوب الضفة الغريبة، فقررت محكمة العدل العليا للاحتلال إخلاء وطرد سكان القرية.

8/10/2018

احتجاجات في الضفة على قانون "الضمان الاجتماعي"، وهو القانون الذي نال نصيب كبير من الانتقادات والمآخذ والاحتجاجات إلا أن الحكومة برام الله تصر على تطبيقه

27/10/2018

عملية "ثأر تشرين" لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، التي جاءت رداً على تغول "العدو الصهيوني" في دماء أبناء شعبنا بمسيرات العودة وثأراً لدمائهم الطاهرة، حيث استهدفت حينها جميع "مغتصبات" غلاف غزة، بأكثر من 51 صاروخا وقذيفة هاون.

28/10/2018

العودة لجدول 8 ساعات كهرباء، لأول مرة منذ عدة سنوات، بعد تشغيل سلطة الطاقة المولد الثالث بمحطة التوليد، بعد إدخال الوقود المصري في خطة لإنعاش قطاع غزة.

10/11/2018

بدء صرف المنحة القطرية في قطاع غزة والتي تصرف للمرة الثانية لموظفي قطاع غزة ولكن هذه المرة استفاد منها فئات أخرى كجرحى مسيرات العودة والعاطلين عن العمل والخريجين.

11/11/2018

قوات خاصة تدخل مدينة خانيونس وتغتال ثلة من قيادات كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس التي أعلنت بعدها حالة الطوارئ والاستنفار في قطاع غزة، وتندلع بعدها بأيام عدوان "إسرائيلي" على قطاع غزة ورد المقاومة على الاحتلال بالقصف والذي أربك حسابات العدو.

15/11/2018

استقالة وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان بعد فشله في المعركة الأخيرة مع قطاع غزة.

13/12/2018

اغتيال أشرف نعالوة المطارد الذي دوخ "إسرائيل" وهو منفذ عملية المنطقة الصناعية الاستيطانية "بركان" قرب سلفيت والتي أدت لمقتل مستوطنين وإصابة ثالث، في بداية أكتوبر الماضي ليختفي بعدها ويطارد من قبل الاحتلال.

22/12/2018

رئيس السلطة محمود عباس يعلن حل المجلس التشريعي تنفيذاً لتهديدات سابقة أعلن عنها، وهو ما رفضه جل الفصائل واعتبره تعميقاً للانقسام.