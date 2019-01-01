مدرب ليفربول: نحن جائعون

أكد يورغن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن أفضلية ليفربول على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لن تؤثر على نهج "الريدز" في مباراة يوم الخميس التي ستجمع الطرفين في قمة المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول، صاحب السجل الخالي من الهزائم، مباراة مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط عن لاعبي بيب غوارديولا، لكن كلوب أكد مرارا أنه لا يعير هذا الفارق أي اهتمام.

ويحاول المدير الفني التركيز على التحضير للمباراة المقبلة، مؤكدا أن ليفربول سيقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وحقق فريق كلوب انتصارين كبيرين في المرحلتين السابقتين من الدوري الإنجليزي، عندما فاز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، ثم سحق أرسنال بخماسية مقابل هدف.

وشهدت المباراتان السابقتان جدلا، بسبب اتهامات طالت نجم ليفربول محمد صلاح، الذي حصل على ركلة جزاء في كل من المباراتين، ونجح في تسجيلهما ورفع رصيده إلى 13 هدفا في صدارة الهدافين متساويا مع نجم أرسنال بيير أوباميانغ ونجم توتنهام هاري كين.