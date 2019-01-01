هكذا احتفل العالم بالعام الجديد

استقبلت العديد من دول العالم العام الجديد 2019 باحتفالات ضخمة وتجمعات بشرية كبيرة في الميادين، وسط إجراءات أمن مشددة دون تسجيل حوادث خطيرة.

وكانت دول جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا المبادرة إلى الاحتفال بالعام الجديد بحكم تقدمها في التوقيت.

وشهدت مدينتة سيدني في أستراليا أضخم عرض للألعاب النارية لها على الإطلاق، وأضاءت كمّية قياسيّة من الأسهم والمؤثّرات البصرية الجديدة سماء المدينة بألوان وأشكال متنوعة لمدة 12 دقيقة، أبهرت أنظار أكثر من 1.5 مليون شخص احتشدوا أمام الخليج قبالة المدينة وفي الحدائق.

وفي نيوزيلندا خرج السكان إلى شوارع المدن والبحيرات ليكونوا من الأوائل في العالم لاستقبال العام الجديد وتوديع عام 2018. ورحبت مدن نيوزيلندا بالعام الجديد بالأضواء وعروض الألعاب النارية، واحتفى آلاف المواطنين في مهرجانات موسيقية في مراكز المدن وعلى ضفاف البحيرات.

وتتألف نيوزيلندا -التي تقع في جنوب غرب المحيط الهادي- من جزيرتين رئيسيتين ومجموعة من الجزر الصغيرة عددها نحو ستمئة جزيرة.

كما احتشد مئات الآلاف في جزيرة هونغ كونغ الصينية لمشاهدة عرض للألعاب النارية لمدة عشر دقائق، وشهد البر الصيني عروضا في عدة مدن بينها شنغهاي.

وفي كوريا الشمالية، شهدت العاصمة بيونغ يانغ بالمناسبة حفلا موسيقيا حضره الآلاف بساحة كيم إيل سونغ.

وفي إندونيسيا، نظمت الحكومة في العاصمة جاكرتا زفافا جماعيا لأكثر من ألف رجل وامرأة، في حين ألغيت الألعاب النارية بمناسبة العام الجديد احتراما لضحايا تسونامي الذي ضرب مؤخرا بعض المناطق الساحلية وأسفر عن مئات القتلى.

وفي العاصمة البريطانية لندن، احتشد نحو 100 ألف شخص لمشاهدة أكبر عرض للألعاب النارية، كما جرى عرض مماثل تقريبا فوق بوابة "براندنبرغ" في العاصمة الألمانية برلين بحضور عشرات الآلاف من المحتفلين بحلول العام 2019.

وفي العاصمة الفرنسية باريس جرى عرض مبهر بالأضواء والألعاب النارية فوق قوس النصر في نهاية شارع الشانزيليزيه بحضور حشد كبير من الناس.

وجرى العرض وسط إجراءات أمن مشددة تحسبا لهجمات، في وقت قال فيه أعضاء بحركة السترات الصفراء المناهضة لسياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إنه لن يكون هناك احتجاج عنيف خلال رأس العام الحديد.

وشملت الاحتفالات الصاخبة -خاصة بالألعاب النارية والأضواء- مختلف دول أوروبا، بما فيها روسيا، فضلا عن تركيا التي شهدت عروضا في عدة مدن بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول رغم برودة الطقس.

وفي مدينة نيويورك، احتشد مئات الآلاف في ساحة "تايمز سكوير" استعدادا لهذا الحدث الذي يشهد احتفاء خاصا هذا العام بالصحفيين.

وأجرى منظمو الاحتفالات تجربة على الكرة البلورية الشهيرة التي ستسقط في الثواني الأخيرة من عام 2018.

واختار المنظمون الصحفي السعودي جمال خاشقجي ليكون اسمه ضيف شرف على الاحتفال الأشهر في نيويورك هذا العام، مع خمسة صحفيين أميركيين قتلوا في هجوم مسلح بولاية ميريلاند الصيف الماضي.