بعد تسونامي.. كارثة جديدة في اندونيسيا

قال مسؤول في وكالة التعامل مع الكوارث في إندونيسيا إن جزيرة جاوا ذات الكثافة السكانية الكبيرة شهدت انهيارات أرضية، أدت إلى مقتل شخصين وفقدان 41 آخرين.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة في بيان إن الانهيارات وقعت في قرية في غرب جاوا، أمس الاثنين، وتسببت أيضا في إصابة شخصين وطمس 30 منزلا.

وأضاف: "الطرق الصخرية الوعرة والطقس الممطر يجعلان من الصعب على فريقنا القيام بعمليات إجلاء"، مضيفا أن الأمر يتطلب استخدام معدات ثقيلة للمساعدة في البحث عن ناجين.

ومنذ أيام فقط، كانت جاوا إحدى الجزر التي تعرضت لموجات مد تسوناي إثر ثوران بركان في البحر، مما أدى إلى حوالي 300 قتيل.