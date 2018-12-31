تفاصيل طقس أول أيام 2019

أفادت دائرة الأرصاد الجوية مساء يوم الإثنين، أن طقس فلسطين سيكون غدا الثلاثاء غائما جزئياً الى صاف وبارداً.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً وشديدة البرودة والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.