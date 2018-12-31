هواتف سيتخلى "واتساب" عنها للأبد 2019

يستعد تطبيق "واتساب" للتخلي عن بعض الأجهزة القديمة مع حلول العام 2019، وذلك ضمن خطط التطوير في أنظمته التي تتناسب والتطورات التكنولوجية في العالم.

وسيتوقف واتساب عن العمل في أجهزة "iOS 7" والنسخ الأقدم منها، بالإضافة إلى "Android 2.3.7 Gingerbread"، و"Nokia Series 40".

وهذا يعني أن مستخدمي "Nokia Series 40" لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة على واتساب، كما أن بعض مزايا التطبيق قد تتوقف عن العمل في أي وقت، حسب ما ذكر موقع "Dignited".

وأعلن واتساب عن التواريخ التي سيتوقف فيها عن دعم بعض الأجهزة، ففي 31 كانون الأول سيتوقف عن دعم "Nokia S40"، وفي الأول من شباط العام 2020 سيتوقف عن دعم "Android versions 2.3.7" أو النسخ الأقدم، بالإضافة إلى "iOS 7" أو النسخ الأقدم من ذلك.