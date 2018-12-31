حماس لعباس: الجاسوس هو من وصفه عرفات "كرازاي فلسطين"

قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الإثنين، "إن خطاب عباس مليء بالتفاهات ولا يليق بأي فلسطيني" .



وأضاف أبو زهري في تغريدة له عبر "تويتر" تعقيبا على هجوم عباس، بأن "الجاسوس ليس غزة التي دوخت الاحتلال وإنما من وصفه ياسر عرفات بأنه كرازاي فلسطين".



وكان رئيس السلطة محمود عباس قال خلال كلمة ألقاها في مقر المقاطعة برام الله بالذكرى الـ54 لانطلاق حركة فتح "إن من يحاول أن يمنعنا من إيقاد الشعلة في غزة هو جاسوس ومر علينا من أمثالهم كثيرون، و منذ انطلقت الثورة ونحن نعاني من هؤلاء الجواسيس وهم في مزابل التاريخ".