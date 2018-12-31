"الداخلية" بغزة: لا معتقلين من حركة "فتح" لدينا

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الاثنين، إنه لا يوجد لديها أي معتقلين من حركة فتح، مشيرة إلى أنها استدعت عددًا من عناصر الحركة ثم أخلت سبيلهم كافة.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي أنه "جرى استدعاء 38 شخصًا من محافظات قطاع غزة كافة في إطار إجراءات المحافظة على النظام والهدوء، ومنع تفاقم الاحتكاك الداخلي بين عناصر حركة فتح، وأي أعمال تخل بالأمن العام، وتم إخلاء سبيلهم جميعًا في حينه".

وعبّرت الوزارة عن استغرابها من "الافتراءات التي تدعيها حركة فتح وناطقوها بوجود اعتقالات لعناصرها في غزة"، مشددة على أنه "لا يوجد لدينا أي معتقلين من حركة فتح".

ودعت "الداخلية" حركة فتح إلى "التحلي بروح المسؤولية، ووقف حملة التضليل والهجوم على الأجهزة الأمنية".

وكانت حركة فتح اتهمت الأجهزة الأمنية في غزة باعتقال أكثر من 500 من كوادرها وقياداتها، بينهم أمناء سر بالحركة، على خلفية قرار إقامة مهرجان انطلاقة الحركة الـ54 يوم الاثنين المقبل الموافق 7 يناير في ساحة السرايا وسط غزة.