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مواقع التواصل تغرد في #يوم_الوفاء_للصحفي_الفلسطيني

  • فلسطين اليوم - غزة - خاص
  • 17:44 - 31 ديسمبر 2018
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أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسم #يوم_الوفاء_للصحفي_الفلسطيني، بمناسبة ذكرى هذا اليوم، فيما شارك مئات الصحفيين والنشطاء بالمنشورات والتغريدات التي تناولت انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، والتذكير بالصحفيين الشهداء.

وأقر  يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني منذ عقد من الزمان، ورفع المكتب الإعلامي الحكومي الشعار بل وأحياه كل عام بأشكال مختلفة وتقاليد متنوعة، أملًا في ترسيخ قيمة وتعزيز مبدأ أصيل في مجتمعنا الفلسطيني الوفي بطبعه والمنتمي لأرضه حبًا ووفاءً.

وكشفت وزارة الإعلام عن ارتفاع في عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، ووصل عددهم إلى 19 صحفياً اعتقلوا بشكل مخالف لكافة القوانين الدولية.

وقالت وزارة الإعلام في بيان لها، إن قوات الاحتلال ارتكبت بحق الصحفيين انتهاكات صارخة كسياسة تمديد الإعتقال الإداري مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام العالية غير المنطقية في المحاكم العسكرية، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي عليهم، إضافة لغرامات مالية عالية، إلى جانب تعمد الإهمال الطبي بحق المرضى والمصابين منهم.

وحثت وزارة الإعلام الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة "صحافيين بلا حدود"، وكل الأطر الساهرة على حرية العمل الإعلامي إلى ضرورة  التحرك لإطلاق سراح الأسرى حراس الحقيقة.

وأشارت إلى أن هذه الإعتقالات تأتي في إطار تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خلافا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتمادي الإحتلال في الإعتداء المفتوح على حراس الحقيقة والمؤسسات الإعلامية، كدليل دامغ على استخفاف إسرائيل بالقرارات الدولية الضامنة لحرية عمل الصحفيين.

 

 

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