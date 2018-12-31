ليفاندوفسكي: أفكر بالاعتزال في بايرن ميونخ

تحدث النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، عن مصيره مع بايرن ميونخ الألماني، بعد الشائعات التي أثيرت حول رغبته في مغادرة قلعة "أليانز آرينا".

وقال ليفاندوفسكي بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو": "بالنسبة لي، بالتأكيد يوجد خيار أن أنهي مسيرتي في بايرن ميونخ".

وأضاف "التغيير ليس في رأسي، كانت هناك أشياء في الصيف لكن هذا انتهى، أمر ممكن جدًا أن أبقى هنا لفترة طويلة".

وأتم مهاجم البايرن "أشعر أن كل الشائعات والمشاكل ليست موجودة الآن، وأنا أركز 100% وبشكل كامل مع بايرن ميونخ".

يشار إلى أن ليفاندوفسكي ارتبط على مدار الأشهر الماضية بالرحيل إلى ريال مدريد، خاصة بعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف.