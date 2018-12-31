13 مليون فلسطيني في العالم في 2018

قالت رئيس جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض إن عدد الفلسطينيين في العالم مع نهاية عام 2018 بلغ 13.05مليون.

وأضافت عوض في تقرير استعرضت فيه أوضاع الفلسطينيين نهاية عام 2018 عشية رأس السنة الجديدة أن عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم حوالي 13.05 مليون فلسطيني منهم؛ 4.91 مليون فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.57 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 5.85 مليون في الدول العربية، ونحو 717 ألف في الدول الأجنبية.

وأشارت إلى أن عدد السكان في دولة فلسطين بحوالي 4.915 مليون فردًا؛ حوالي 2.954 مليون في الضفة الغربية و1.961 مليون في قطاع غزة، وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة.

وحسب الإحصاء فقد انخفض معدل الخصوبة الكلي خلال الفترة (2011-2013) إلى 4.1 مولوداً مقارنة مع 5.9 مولوداً عام 1999؛ 3.7 مولودًا في الضفة الغربية و4.5 مولودا في قطاع غزة.

وأشارت عوض إلى انخفاض متوسط حجم الأسرة إلى 5.1 فرداً عام 2017 (مقارنة مع 6.1 فردا عام 2000)؛ بواقع 4.8 فرداً في الضفة الغربية و5.6 فرداً في قطاع غزة.

هذا وبلغ معدل المواليد الخام في العام 2018 في فلسطين 30.5 مولوداً لكل 1000 من السكان؛ 28.0 مولودًا في الضفة الغربية و34.4 مولوداً في قطاع غزة، كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2018 في فلسطين 3.8 حالة وفاة لكل 1000 من السكان؛ 4.0 في الضفة الغربية و3.5 في قطاع غزة.

وبلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية المقيمة في الأردن 3.3 مولودًا للعام 2010 مقابل 2.5 مولودًا في سوريا للعام 2010، في حين بلغ المعدل 2.8 مولوداً في لبنان للعام 2011.

غ عـدد الفلسطينيين المقدر في أراضي 1948 حوالي 1.568 مليون فلسطيني نهاية العام 2018، وبلغت نسبة الأفراد دون الثامنة عشرة من العمر نهاية عام 2017 للذكور 40% وللإناث 39% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الأفراد الذين أعمارهم (65 سنة فأكثر) للذكور 4% وللإناث 5%.

كما بلغ معدل النمو السكاني للفلسطينيين في دولة فلسطين نحو 2.5% للعام 2018، وبلغ معدل النمو للسكان الفلسطينيين في أراضي 1948 نحو 2.3% للعام 2017، في حين بلغ هذا المعدل لليهود نحو 1.7% في فلسطين التاريخية للعام 2017.