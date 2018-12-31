قرابة 30 ألف مستوطن استباحوا الأقصى خلال 2018

اقتحم عشرات الآلاف من المستوطنين المسجد الأقصى، خلال عام 2018، بحراسة من قوات الاحتلال، عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال مدينة القدس.

وأوضح الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك اليوم بأن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف خلال العام 2018 بلغت 29,801 متطرفا، بزيادة ما نسبته حوالي 17% عن العام المنصرم، وكل هذه الاقتحامات تتم تحت حماية الشرطة والقوات الخاصة وبقرار سياسي إسرائيلي.

وأكد الشيخ الخطيب أن كافة المؤشرات والاحصائيات تدل على تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق المسجد المبارك خلال العام 2018، مؤكدا على أن كافة هذه الاجراءات لن تثني دائرة الأوقاف الإسلامية وعموم المسلمين عن الحفاظ على قدسية هذا المسجد وهويته الإسلامية.

وأكد الشيخ الخطيب أن أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك هو اعتداء صارخ على عقيدة كل مسلم في كافة أنحاء العالم واعتداء على وصاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه والتي أجمع العالم عليها.