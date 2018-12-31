"إسرائيل" بالمركز الأول في عدد الإدانات الدولية

ذكر المحامي الدولي والناشط الحقوقي هيليل نوير، أن "إسرائيل" احتلت المركز الأول في عدد الإدانات الدولية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين خلال 2018.

وأضاف نوير، في تغريدة نشرها مؤخرا على "تويتر"، إن "21 إدانة من إجمالي 27 شهدتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال 2018، كانت لإسرائيل".

وتابع نوير، الذي يرأس منظمة "UN Watch" الحقوقية غير الحكومية في جنيف، أن الإدانات الـ6 الباقية توزعت على كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية وروسيا وميانمار والولايات المتحدة، بواقع إدانة واحدة لكل دولة.

وارتكبت "إسرائيل" أعمال عنف وقتل بحق الفلسطينيين خلال العام الجاري، أبرزها قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرات العودة بقطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة.

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.