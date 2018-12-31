الاحتلال يسرق الآثار الفلسطينية ويعرضها بمتحف القدس

سرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الآثار والمقتنيات الأثرية الفلسطينية من مواقع مختلفة في الضفة الغربية، وعرضتها في متحف بمدينة القدس المحتلة أمس.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في خبر نشرته على صفحتها الأولى، اليوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال سرقت آثارا من الضفة الغربية وعرضتها في متحف "أرض الكتاب المقدس" بالقدس المحتلة.

ويتعارض هذا العمل مع القانون الدولي واتفاقية لاهاي التي تحظر على دولة الاحتلال عرض أو التنقيب عن الآثار في الأراضي المحتلة.

وعرضت سلطات الاحتلال الآثار في متحف أرض الكتاب المقدس في القدس، بحضور نائب وزير جيش الاحتلال ايلي بن داهان، ومسؤولين آخرين في حكومة الاحتلال.

ووفقا للقانون الدولي واتفاقية لاهاي يحظر على دولة الاحتلال نقل آثار أو مقتنيات أو اكتشافات أثرية خارج الإقليم المحتل، ويمنع القانون الدولي التنقيب والتفتيش عن الآثار في الأراضي المحتلة.