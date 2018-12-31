قراءة في لقاء الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أبو طارق النخالة

كتب/ عبد الرحمن شهاب

اللقاء تضمن خمس رسائل الأولى: لرموز محور المقاومة أن موقف الجهاد مساند لأي جبهة تفتح ضد إسرائيل في كل معركة

الثانية: للاحتلال أن لا مشاريع يمكن ان تمر من خلف الظهر تحت شعار تحسين ظروف الشعب الفلسطيني فهذه مسوغات تستخدم لترويض الشعب الفلسطيني ولا تقدم مساعدات حقيقية.

الثالثة: للحلفاء في الوطن ان الغرفة المشتركة تتقاسم القرار بين سرايا القدس وكتائب القسام 50% لكل فصيل بالتمام لا اكثر ولا اقل ، الجهاد يختلف في السياسة ولكن في المواجهة لا خلاف على أساس المواجهة .

الرابعة: بشكل غير مباشر للوسطاء أن معاهدة كامب ديفيد القديمة مع الاحتلال لم تمنحكم شيء فلا مساومة على معاهدات جديدة.

خامسا: السلطة لم تعد سلطة ولا يمكن الاعتماد على أي اتفاق معها كونها لم تعد تحكم على شىء