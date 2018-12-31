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2018 عام البطولة والفداء: مشاهد بطولية من مسيرات العودة الكبرى

  • فلسطين اليوم - غزة - خاص
  • 11:16 - 31 ديسمبر 2018
صور من مسيرات العودة صور من مسيرات العودة
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أول صلاة جمعة بمخيم العودة
أول صلاة جمعة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة

زحف جماهيري كبير في مسيرات العودة
صور من مسيرات العودة (38)
صور من مسيرات العودة (37)
صور من مسيرات العودة (35)
صور من مسيرات العودة (63)
صور من مسيرات العودة (55).JPG
زحف جماهيري كبير على مخيمات العودة

صور من مسيرات العودة (39).JPG
صور من مسيرات العودة (10)
صور من مسيرات العودة (7)
الكاوتشوك أحد وسائل المتظاهرين على الحدود
جمعة الكاوتشوك
صور من مسيرات العودة (33).JPG

جمعة الكاوتشوك

جرحى يعودون للمشاركة في مسيرات العودة
جرحى يشاركون في مسيرات العودة

صور من مسيرات العودة (49)

عمل بطولي قام به المسعفون في مسيرات العودة

الشهيدة المسعفة رزان النجار قبل استشهادها
نساء ينثرن الورد على جثمان الشهيدة رزان النجار
أيقونة مسيرات العودة المسعفة رزان النجار

صحفيون في مرمى نيران الاحتلال.JPG
الصحفيون في دائرة الاستهداف

صحفيون في مرمى النيران

المقعد الشهيد فادي ابو صلاح قبيل استشهاده.JPG
وداع مبكي للشهيد المقعد فادي أبو صلاح
استشهاد المقعد فادي أبو صلاح 

المقعد صابر الأشقر لا يتوانى عن المشاركة في المسيرة رغم إعاقته
المقعد صابر الأشقر لا يتوانى عن المشاركة في المسيرة رغم إعاقته

وداع يختصر الكلمات
وداع شهيد طفل
عندما يبكي الرجال أحبائهم

صور من مسيرات العودة (76).JPG
صور من مسيرات العودة (53)
 

وداع لشهداء مسيرات العودة يختصر الكلمات

صورة جوية للشهيد ياسر مرتجى لمخيمات العودة

صور من مسيرات العودة (52)
 

صورة جوية التقطها الشهيد الصحفي ياسر مرتجى لمسيرات العودة قبيل استشهادهصور من مسيرات العودة (28).JPG
صحفيون يودعون الشهيد أحمد أبو حسين
الصحفيون يودعون زميليهم الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين

الشاب براء زقوت يقتحم دشمة عسكرية لقناصة العدو
الشاب براء زقوت يقتحم قاعدة عسكرية للاحتلال

جريح يواسي جريح
جريح يساند جريح

شبان يتجمعون حول جدار بركة مياه ليحتموا من القناصة
بركة على الحدود الشرقية للقطاع يعتليها الشبان

شباب الارباك الليلي يعملون رغم الاعتداءات.JPG
الارباك الليلي يزعج المستوطنين ويجبرهم على الرحيل من المستوطنات

المقلاع وسيلة للمتظاهرين على الحدود
المقلاع أحد وسائل المتظاهرين على الحدود

 

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