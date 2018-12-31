2018 عام البطولة والفداء: مشاهد بطولية من مسيرات العودة الكبرى



أول صلاة جمعة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة













زحف جماهيري كبير على مخيمات العودة







الكاوتشوك أحد وسائل المتظاهرين على الحدود





جمعة الكاوتشوك



جرحى يشاركون في مسيرات العودة





عمل بطولي قام به المسعفون في مسيرات العودة





أيقونة مسيرات العودة المسعفة رزان النجار





صحفيون في مرمى النيران







استشهاد المقعد فادي أبو صلاح



المقعد صابر الأشقر لا يتوانى عن المشاركة في المسيرة رغم إعاقته













وداع لشهداء مسيرات العودة يختصر الكلمات





صورة جوية التقطها الشهيد الصحفي ياسر مرتجى لمسيرات العودة قبيل استشهاده



الصحفيون يودعون زميليهم الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين



الشاب براء زقوت يقتحم قاعدة عسكرية للاحتلال



جريح يساند جريح



بركة على الحدود الشرقية للقطاع يعتليها الشبان



الارباك الليلي يزعج المستوطنين ويجبرهم على الرحيل من المستوطنات



المقلاع أحد وسائل المتظاهرين على الحدود