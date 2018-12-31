لبنان يشكو "إسرائيل" في مجلس الأمن

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس الأحد، إنها تقدمت بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الخروقات الإسرائيلية للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وأعطت الوزارة تعليماتها إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن، بالخروقات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد الاستقرار في المنطقة، وتشكل خرقا سافرا للقرار 1701.

وأكدت على أنها تقوم بكل ما يلزم لردع إسرائيل عن خروقاتها الفاضحة وتعريضها حياة اللبنانيين للخطر.

كذلك أعطى وزير الخارجية اللباني، جبران باسيل، التعليمات إلى قنصلية لبنان العامة في مونتريال، لإيداع المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO شكوى، تم إعدادها بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك ضد ممارسات إسرائيل التي شكلت خطرا على حركة الطائرات المدنية، وكادت تتسبب بكارثة بشرية كبيرة.

وحلق طيران حربي إسرائيلي صباح أمس الأحد على علو متوسط فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا في جنوب لبنان، فيما اخترقت زوارق إسرائيلية يوم السبت المياه الإقليمية اللبنانية.