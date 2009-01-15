استشهاد القيادي في « حماس » سعيد صيام ومساعدين له وعدد من المواطنين في غارة إسرائيلية و الجهاد ينعى الشهداء

فلسطين اليوم: غزة

استشهد مساء اليوم القيادي في حركة حماس وزير الداخلية في حكومة غزة سعيد صيام، ونجله محمد وشقيقه إياد، وخمسة مواطنين من عائلة "سليم"، حينما استهدفتهم غارة إسرائيلية في شقته السكنية بشارع اليرموك بمدينة غزة.

وقال مراسلنا إن الغارة التي استهدفت صيام، احدثت دماراً كبيراً في منازل المواطنين المجاورة، في مشهد يشابه الغارة التي استهدفت منزل القيادي في حماس الدكتور نزار ريان قبل عدة أيام في جباليا.

ونعى محمد نزار عضو المكتب السياسي لحركة حماس في حديث مع قناة الجزيرة في دمشق، سعيد صيام، وكان وسائل الاعلام الاسرائيلية أكدت مقتل صيام وشقيقه اياد و6 اخرين .

كما نعت حركة الجهاد الاسلامي ممثلةً بأمينها العام الدكتور رمضان عبد الله شلح، ونائبه الأستاذ زياد النخالة، الشهيد سعيد صيام القيادي في "حماس"، وعاهدت حركة الجهاد بأن تبقى على درب الشهداء.

على صعيدٍ آخر، قال الوف بن المراسل العسكري للقناة العاشرة:" إن استخبارات الجيش الإسرائيلي تمكنت من رصد صيام وطاقمه بعد ظهر اليوم في منزل قرب منزل شقيقه إياد وقامت باغتياله".