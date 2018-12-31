استطلاع: "اليمين الجديد" الإسرائيلي لن يحقق اختراقا

كشف استطلاع للرأي في إسرائيل أن حزب "اليمين الجديد" الذى أعلن عن تأسيسه، السبت، وزيرا التعليم، نفتالي بينيت، والقضاء، أييلت شكيد، سيحصل على 6 مقاعد في تشكيلة البرلمان المقبلة.

ووفق استطلاع الرأي، فسيحصل حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء، نتنياهو، على 28 مقعدا، أي أقل بمقعدين من الاستطلاعات السابقة، فيما يليه حزب "حوسين ليسرائيل" ("حصانة لإسرائيل") بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غانتس، والذي سيحصل على 14 مقعدا ليصبح الحزب الثاني من ناحية عدد ممثليه داخل البرلمان. وحتى الآن، لم يعلن غانتس أسس ومبادئ حزبه الجديد.

أما "ييش عتيد" الوسطي بزعامة يائير لابيد، فتوقع الاستطلاع أنه سيحصد 12 مقعدا، وهو نفسه العدد من المقاعد التي ستأتي لـ"القائمة المشتركة" الجامعة بين كافة الأحزاب العربية. أما "المعسكر الصهيوني" الذي له 24 مقعدا نيابيا حاليا، فلا يزال في انتكاسته وسيحصل على 9 مقاعد.

أما حزب "البيت اليهودي" اليميني الداعم لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية فسيحصل على 8 مقاعد في الانتخابات المقبلة، وذلك رغم انشقاق بينيت وشاكيد، مؤسسيْ "اليمين الجديد" عنه. وبموجب استطلاع الرأي هذا، فإن المعسكر اليميني في إسرائيل سيحصل على 48 مقعدا، مقابل 42 مقعدا سيحصل عليها المعسكر الوسط-يسار الإسرائيلي. أما المتشددون دينيا فسيحصلون على 13 مقعدا داخل الكنيست، حسب الاستطلاع.

وأبان الاستطلاع أن 32% من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء، فيما يرى 29% أن غانتس يستحق هذا المنصب، بينما صرح 24% من الإسرائيليين بأن هذا الأمر لا يهمهم.

وستجرى الانتخابات البرلمانية في إسرائيل في الـ 9 من أبريل المقبل، وذلك بعدما أعلن الائتلاف الحكومي حل البرلمان والتوجه لانتخابات مبكرة.