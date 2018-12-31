برازيليون غاضبون يجبرون نتنياهو على البقاء داخل سيارته

ذكر التلفزيون "الإسرائيلي" القناة الثانية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تضم كل من نتنياهو وزوجته سارة وابنهما يائير وصلوا صباح اليوم الاثنين لزيارة موقع اثري ديني في البرازيل.

ووفقاً للقناة الثانية، فبسبب الحراسة المشددة حول حاشية نتنياهو أغلقت السلطات البرازيلية الموقع الأثري أمام الزوار.

وأضافت القناة، أن مئات الزوار لهذا المكان غضبوا وبدأوا بإطلاق هتافات ضد حاشية نتنياهو.

وأشارت القناة، إلى أنه بسبب غضبهم أجبر نتنياهو للبقاء داخل سيارته وحينها قرر نتنياهو إلغاء زيارته للموقع الأثري خشية من غضب آخر ضده من قبل زوار المكان.