"مهجة القدس": الأسير عبد اللطيف الطويل يدخل عامه الـ (16) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الاثنين؛ أن الأسير المجاهد عبد اللطيف مصطفي عبد اللطيف الطويل (36 عاماً) من مدينة طولكرم؛ أنهى خمسة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس عشر والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 31/12/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن ستة عشر عاماً بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير عبد اللطيف الطويل ولد بتاريخ 28/03/1982م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.