"مفتاح العودة" في أمستردام

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، أمس الأحد، مظاهرة لدعم حق العودة، تم خلالها عرض مجسّم ضخم لمفتاح يرمز لحق العودة.

وتجمع العشرات في المظاهرة، التي دعا إليها "البيت الفلسطيني" في هولندا بالتعاون مع "Breed flatform palestina" بميدان دام بالعاصمة، ووضعوا أمام المجسم أكاليل زهور حملت كتابات "العدالة"، و"المساواة"، و"الحرية". كما وضع المتظاهرون أمام المجسم ورودًا حمراء تكريمًا للضحايا الذين ارتقوا في سبيل فلسطين.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، ولافتات كتب عليها "أوقفوا حصار غزة"، و"أوقفوا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين"، وهتفوا قائلين "فلسطين حرة"، و"إسرائيل إرهابية".

وتمّ خلال الفعاليّة الشعبية إزاحة الستار عن النصب التذكاري لمفتاح العودة الذي تمّ وضعه في الساحة بحضور حشد من أبناء الجالية الفلسطينية في هولندا، وعدد من الناشطين الهولنديين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى السبعين لنكبة فلسطين.

وأكد المتحدثون خلال مشاركتهم في إزاحة الستار على دعمهم المطلق للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة، كما أكدوا على هوية مدينة القدس وشدّدوا على أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وشاركت فرقة لاجئ الفلسطينية في الفعالية من خلال الدبكة الفلسطينية. كما كرّم رئيس البيت الفلسطيني في هولندا أمين أبو راشد عددًا من المتضامنين الهولنديين تقديرًا لجهودهم في دعم الشعب الفلسطيني وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، حيث تمّ منحهم جوازات سفر فلسطينية رمزية.