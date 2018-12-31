إسرائيل تسمح بعودة استيراد الخضار والفواكه من مزارعي الضفة

أعلنت وزارة الزراعة، مساء أمس الأحد، عودة العمل بإصدار تصاريح الاستيراد للمنتجات التي كان مصرحا بها قبل تاريخ 28/12/2018

وأشارت الزراعة في بيان لها، إلى أنه العمل سيكون بنفس الآليات دون تغيير، بعد تراجع الجانب الإسرائيلي عن قراره الظالم بحق مزارعينا وفتح المعابر مرة أخرى للخضار والفواكه الفلسطينية للوصول إلى أسواقها داخل أراضي عام 1948.

وأكدت الوزارة، أنها تحتفظ بحقها للعودة إلى أية ترتيبات تراها مناسبة في حال حاولت حكومة الاحتلال المساس بالمزارع الفلسطيني من جديد بأي شكل من الأشكال.

وأضافت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة مجلس الوزراء، و"في ظل دعمه ممثلا بموقف رئيس الوزراء رامي الحمد الله الداعم والمساند للقطاع الزراعي وكافة القطاعات