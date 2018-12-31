حملة اعتقالات واسعة بالضفة طالت 25 مواطناً جلُهم من كوبر

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 25 مواطنًا على الأقل من القدس المحتلة والضفة الغربية، غالبيّتهم من بلدة كوبر شمال رام الله.

ففي ساعة مبكرة من فجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال محافظة رام الله بالضفة المحتلة

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واقتحامات طالت عددا من منازل البلدة، كما اغلقت قوات الاحتلال بالسواتر الترابية الطريق الواصل بين البلدة وبلدة برهام المجاورة لها.

وُعرف من بين المعتقلين: جودت سرحان البرغوثي، محمد سرحان البرغوثي، محمد منير البرغوثي، مهند ريان البرغوثي، مقداد زاهي البرغوثي، ىاسماعيل زاهي البرغوثي، زاهي اسماعيل البرغوثي، نصر الله سرحان البرغوثي، الشيخ ياسر الفحل "أبو مصعب"، نائل عمر ياسين.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين وعاثت في محتوياتها.

ومع ساعات الصباح الاولى انسحبت قوات الاحتلال من البلدة.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة بيت ريما شمال رام الله، واستجوبوا السيّدة شيماء الريماوي، زوجة الشهيد صالح البرغوثي وسط اندلاع مواجهات. كما اقتحموا منزل شقيقها الصحفي علاء الريماوي في حيّ الإرسال بمدينة البيرة، وصادروا أجهزة الاتصال والحواسيب، ومبلغًا من المال.

كما اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر في صفقة "وفاء الأحرار"، عبد الله أبو شلبك من منزله في مدينة البيرة، علمًا أنه أمضى ما يزيد عن 22 سنة في سجون الاحتلال.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل سائد حماد، وحامد رياض حامد من بلدة سلواد شرقًا، وأشرف سعد من المزرعة الشرقية، والمحامي أحمد أبو فخيدة من قرية راس كركر غربًا، والمهندس محمود الخفش من مردا شرق سلفيت، وجرى اعتقاله من منزله في البيرة.

وفي بلدة يعبد قضاء جنين، قالت المصادر إن الاحتلال اعتقل أسامة خليل عمارنة، ومحمد جهاد أبو بكر.

أما في مدينة القدس المحتلة، فنفّذت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات طالت ستة شبان على الأقل، وهم: يوسف سامي أبو الهوى، هاشم أبو الهوى، وأمين خضر أبو الهوى والثلاثة من الطور، كما جرى اعتقال أشرف عويسات من جبل المكبر، وأيمن عدوي وضياء محمد علي من مخيم شعفاط.