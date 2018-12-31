خلال 2018.. 865 غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة

شنّ طيران الاحتلال الحربيّ 865 هجومًا جويًا على قطاع غزة، بواقع أكثر من هجومين جوّيين يوميًا، في العام 2018، بينما أطلقت المقاومة الفلسطينيّة، بحسب جيش الاحتلال، قرابة ألف قذيفة، أسقطت منظومة القبة الحديدية ربعها تقريبًا، بينما سقط 45 داخل بلدات إسرائيلية، بحسب ما ذكر تقرير للجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل 16 إسرائيليًا، بينهم 7 جنود وأصيب 199 مستوطنًا في عمليات إطلاق نار وطعن في الضفة الغربية المحتلة، وقال التقرير إن عمليات الطعن وقذف العبوات الناسفة شهدت ارتفاعًا عن العام الماضي، بينما حافظت عمليات إطلاق النار على وتيرةٍ مشابهة للعام 2017.

وشهد العام 2018، 33 عمليّة إطلاق نار، بينما وقعت 17 عمليّة طعن، مقابل 5 عمليات في العام الماضي فقط، و2057 حالة قذف حجارة تجاه مركبات تابعة للاحتلال في انخفاض بمقدار النصف عن العام الماضي، أما عمليات قذف عبوات حارقة في الضفة الغربية المحتلة فقد ارتفعت إلى 893 عمليّة، مقابل 848 في العام الماضي.

وقال جيش الاحتلال إنه اعتقل 3173 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، بينما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، السبت، إن الاحتلال اعتقل 4495 شخصًا من الضفة الغربية وحدها.

كما أعلن جيش الاحتلال أن صادر 406 قطع سلاح خلال العام 2018، مقابل 475 قطعة سلاح في العام الماضي،

أما "العمليّات الإرهابية المعاديّة" وفق جيش الإحتلال، فقد انخفضت في العام 2018 إلى 87، مقارنةً بـ97 عمليّة في العام 2017.

أما في الحدود الشماليّة، فأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بنى 13 كيلومترًا من جدار بارتفاع 9 أمتار على الحدود اللبنانيّة، بالإضافة إلى بناء جدار بطول كيلومترين ونصف عند المثلث الحدودي مع لبنان وسورية.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن عدد الغارات التي شنّها في سورية ولبنان العام 2018.