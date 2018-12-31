أجواء باردة والفرصة مهيأة لسقوط زخات أمطار

ترتفع درجات الحرارة قليلًا، اليوم، الإثنين، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على السواحل الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الأربعاء، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وخلال ساعات الليل المتأخرة تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.