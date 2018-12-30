معلومات عامة وثقافية قد تعرفها لأول مرة!

تنتج البقرة طوال حياتها ألفي كأس من الحليب.

تهزّ الذبابة جناحيها 32 مرّة في الثانية. السكر في الليمون أكثر من السكر في الفراولة.

أقصر مسرحيّة في العالم كانت مدتها ثلاثين ثانية.

تملك الكويت أكبر حقل بترول في العالم كله.

يعتبر الجمل من أقوى الحيوانات ذاكرة.

اخترع المذياع في العام 1889 ميلادي على يد هنري هيرتز الألماني، لكن لم يصل الاختراع إلى ذروته النهائية إلّا بعد وفاته بعامين.

أوّل جريدة عربية صدرت هي جريدة الوقائع المصرية.

الثعابين لا تقترب من الأماكن التي فيها رائحة البترول.

الدول التي لا تطلّ على البحار عددها ستّة وعشرون دولة.

يشمّ الفيل رائحة الإنسان من بعد خمسمائة متر.

أوّل من صعد إلى العالم الخارجي هو الروسي يوري جاجارين، وذلك من خلال المركبة أفوستيك.

ألكسي ليونوف هو أول شخص مشى في الفضاء الخارجي، وذب

لك في العام 1965 ميلادي. شرب كأس من الماء البارد في الصباح ينشط الكبد ووظائفه.

مكتشف الدورة الدموية الصغرى هو ابن النفيس.

أغنى رئيس في العالم هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، حيث تقدّر ثروته بأربعين مليار دولار.

للجرادة حوالي تسعمائة عضّلة مستقلة.

الغراب هو أول طائر عرف في الأرض.

تعتبر المكسيك أوّل بلد عرفت الشوكلاتة.

ظهر أول طابع بريدي في العالم عام 1840 ميلادي.

صاحب مقولة (لولا أن الموت أتاني لكنت سبباً في إسلام كل الدول الأوربية) هو صلاح الدين الأيوبي.

اسم محمد من أكثر الأسماء التي تسمى في العام.

الحيوان الذي لا يستطيع القفز هو الفيل.

ابتكرت الطباعة لأول مرة على يد جوهان جوتينبرغ وهو مهندس الألماني. تعتبر أمريكا أول دولة عرفت التلفاز.

لويز براون هو أول طفل أنابيب في العالم.

الدولة التي لا تتغير فيها موعد الإفطار في شهر رمضان هي أوغندا؛ وذلك لأنّها تقع على خط الاستواء الذي يتساوى فيه طول النهار مع طول الليل.

أول دولة استخدمت النقود الورقية هي الصين

بصمات أصابع الجنين تظهر بعد مرور خمسة عشر أسبوع من الحمل.

يبلغ عدد أنواع الحيوانات المتواجدة على الأرض مليون.

تحتوي القدم ربع العظام الموجودة في الجسم.

أوراق الطماطم تعمل على طرد البعوض.

يوجد فرق بين كلمة اقعد، وكلمة اجلس، فكلمة اقعد تقال للواقف، أمّا كلمة اجلس تقال للنائم.