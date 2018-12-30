معلومات عامة وثقافية قد تعرفها لأول مرة!

- تنتج البقرة طوال حياتها ألفي كأس من الحليب.
- تهزّ الذبابة جناحيها 32 مرّة في الثانية. السكر في الليمون أكثر من السكر في الفراولة.
- أقصر مسرحيّة في العالم كانت مدتها ثلاثين ثانية.
- تملك الكويت أكبر حقل بترول في العالم كله.
- يعتبر الجمل من أقوى الحيوانات ذاكرة.
- اخترع المذياع في العام 1889 ميلادي على يد هنري هيرتز الألماني، لكن لم يصل الاختراع إلى ذروته النهائية إلّا بعد وفاته بعامين.
- أوّل جريدة عربية صدرت هي جريدة الوقائع المصرية.
- الثعابين لا تقترب من الأماكن التي فيها رائحة البترول.
- الدول التي لا تطلّ على البحار عددها ستّة وعشرون دولة.
- يشمّ الفيل رائحة الإنسان من بعد خمسمائة متر.
- أوّل من صعد إلى العالم الخارجي هو الروسي يوري جاجارين، وذلك من خلال المركبة أفوستيك.
- ألكسي ليونوف هو أول شخص مشى في الفضاء الخارجي، وذب
- لك في العام 1965 ميلادي. شرب كأس من الماء البارد في الصباح ينشط الكبد ووظائفه.
- مكتشف الدورة الدموية الصغرى هو ابن النفيس.
- أغنى رئيس في العالم هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، حيث تقدّر ثروته بأربعين مليار دولار.
- للجرادة حوالي تسعمائة عضّلة مستقلة.
- الغراب هو أول طائر عرف في الأرض.
- تعتبر المكسيك أوّل بلد عرفت الشوكلاتة.
- ظهر أول طابع بريدي في العالم عام 1840 ميلادي.
- صاحب مقولة (لولا أن الموت أتاني لكنت سبباً في إسلام كل الدول الأوربية) هو صلاح الدين الأيوبي.
- اسم محمد من أكثر الأسماء التي تسمى في العام.
- الحيوان الذي لا يستطيع القفز هو الفيل.
- ابتكرت الطباعة لأول مرة على يد جوهان جوتينبرغ وهو مهندس الألماني. تعتبر أمريكا أول دولة عرفت التلفاز.
- لويز براون هو أول طفل أنابيب في العالم.
- الدولة التي لا تتغير فيها موعد الإفطار في شهر رمضان هي أوغندا؛ وذلك لأنّها تقع على خط الاستواء الذي يتساوى فيه طول النهار مع طول الليل.
- أول دولة استخدمت النقود الورقية هي الصين
- بصمات أصابع الجنين تظهر بعد مرور خمسة عشر أسبوع من الحمل.
- يبلغ عدد أنواع الحيوانات المتواجدة على الأرض مليون.
- تحتوي القدم ربع العظام الموجودة في الجسم.
- أوراق الطماطم تعمل على طرد البعوض.
- يوجد فرق بين كلمة اقعد، وكلمة اجلس، فكلمة اقعد تقال للواقف، أمّا كلمة اجلس تقال للنائم.
- نصف وجهك الأيسر لا يتطابق مع نصف وجهك الأيمن؛ وذلك لأنّ الأذن اليمنى أعلى من الأذن اليسرى، وعين أكبر من عين.