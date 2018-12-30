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معلومات عامة وثقافية قد تعرفها لأول مرة!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:58 - 30 ديسمبر 2018
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  •  تنتج البقرة طوال حياتها ألفي كأس من الحليب.
  •  تهزّ الذبابة جناحيها 32 مرّة في الثانية. السكر في الليمون أكثر من السكر في الفراولة.
  • أقصر مسرحيّة في العالم كانت مدتها ثلاثين ثانية.
  • تملك الكويت أكبر حقل بترول في العالم كله.
  • يعتبر الجمل من أقوى الحيوانات ذاكرة.
  • اخترع المذياع في العام 1889 ميلادي على يد هنري هيرتز الألماني، لكن لم يصل الاختراع إلى ذروته النهائية إلّا بعد وفاته بعامين.
  •  أوّل جريدة عربية صدرت هي جريدة الوقائع المصرية.
  • الثعابين لا تقترب من الأماكن التي فيها رائحة البترول.
  • الدول التي لا تطلّ على البحار عددها ستّة وعشرون دولة.
  • يشمّ الفيل رائحة الإنسان من بعد خمسمائة متر.
  • أوّل من صعد إلى العالم الخارجي هو الروسي يوري جاجارين، وذلك من خلال المركبة أفوستيك.
  • ألكسي ليونوف هو أول شخص مشى في الفضاء الخارجي، وذب
  • لك في العام 1965 ميلادي. شرب كأس من الماء البارد في الصباح ينشط الكبد ووظائفه.
  •  مكتشف الدورة الدموية الصغرى هو ابن النفيس.
  • أغنى رئيس في العالم هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، حيث تقدّر ثروته بأربعين مليار دولار.
  • للجرادة حوالي تسعمائة عضّلة مستقلة.
  • الغراب هو أول طائر عرف في الأرض.
  • تعتبر المكسيك أوّل بلد عرفت الشوكلاتة.
  •  ظهر أول طابع بريدي في العالم عام 1840 ميلادي.
  •  صاحب مقولة (لولا أن الموت أتاني لكنت سبباً في إسلام كل الدول الأوربية) هو صلاح الدين الأيوبي.
  • اسم محمد من أكثر الأسماء التي تسمى في العام.
  • الحيوان الذي لا يستطيع القفز هو الفيل.
  • ابتكرت الطباعة لأول مرة على يد جوهان جوتينبرغ وهو مهندس الألماني. تعتبر أمريكا أول دولة عرفت التلفاز.
  •  لويز براون هو أول طفل أنابيب في العالم.
  • الدولة التي لا تتغير فيها موعد الإفطار في شهر رمضان هي أوغندا؛ وذلك لأنّها تقع على خط الاستواء الذي يتساوى فيه طول النهار مع طول الليل.
  • أول دولة استخدمت النقود الورقية هي الصين
  •  بصمات أصابع الجنين تظهر بعد مرور خمسة عشر أسبوع من الحمل.
  • يبلغ عدد أنواع الحيوانات المتواجدة على الأرض مليون.
  • تحتوي القدم ربع العظام الموجودة في الجسم.
  • أوراق الطماطم تعمل على طرد البعوض.
  • يوجد فرق بين كلمة اقعد، وكلمة اجلس، فكلمة اقعد تقال للواقف، أمّا كلمة اجلس تقال للنائم.
  • نصف وجهك الأيسر لا يتطابق مع نصف وجهك الأيمن؛ وذلك لأنّ الأذن اليمنى أعلى من الأذن اليسرى، وعين أكبر من عين.

 

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