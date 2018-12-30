إيسكو يرد على شائعات رحيله عن ريال مدريد

خرج اللاعب الدولي الإسباني إيسكو عن صمته، إزاء الشائعات التي تحدثت عن قرب رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني.

وعبر الدولي الإسباني في تصريح عن سعادته بوجود مع النادي الملكي، نافيا فكرة الرحيل، وفق ما نقل موقع "آس" عن صحيفة "ديبورتس كواترو" الرياضية الإسبانية.

وقال إيسكو :"أنا شغوف جدا بالعام الجديد، وليس هناك شيء يجعلني أفكر في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي، فأنا سعيد للغاية".

وأضاف: "بالطبع فأنا أريد الاستمرار مع ريال مدريد ومواصلة حصد الألقاب".

وكانت شائعات تحدثت عن اقتراب موعد رحيل إيسكو (22 عاما)، خلال سوق الانتقالات الشتوية، الذي يبدأ في 2 يناير المقبل مع توقف جميع الدوريات الأوروبية للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.

وتحدثت تقارير في وقت سابق عن أن ريال مدريد على استعداد للتخلي إيسكو وماتيوكوفاسيتش، وذلك في سبيل تمويل صفقات جلب مهاجمين لسد الفراغ الناجم عن رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقدم لاعب وسط النادي الملكي، إيسكو، أداءا باهتا خلال الموسم الحالي، الأمر الذي تحول معه من لاعب أساسي مع المدرب السابق جولين لوبيتيجي إلى لاعب بديل مع المدرب الأرجنتيني الجديد سانتياغو سولاري.